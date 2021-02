La política siempre es una cuestión de prioridades. Cualquier decisión puede reducirse a una posición dilemática para facilitar la elección del camino. La senda de las políticas que conforma tu ideario. Cuando esa decisión acaba poniendo en la balanza los derechos, la justicia social y la dignidad frente al mercado y sus reglas, el PSOE lo tiene claro, elige el mercado. La balanza siempre se inclinará de lado de los derechos del rentista, del propietario, de los fondos de inversiones, de la bolsa, de dar más a quien más tiene.

La frase de Jose Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en rueda de prensa para expresar que el PSOE está en contra de regular los precios del alquiler define al PSOE entero. Ábalos dijo: "La vivienda es un derecho pero también es un bien de mercado", una sentencia que es la mayor muestra de honestidad intelectual en nuestra democracia desde que a Adolfo Suárez se le escapó en una conversación con Victoria Prego que para que la monarquía pudiera ser aprobada había que engañar a los españoles colándola en un bloque con la Constitución.

Desde un punto de vista progresista no se puede elegir el mercado antes que la vida. No hay mayor traición a los valores de la izquierda que establecer que un derecho puede estar sujeto a las reglas del beneficio y la especulación. No hay derecho susceptible de estar sometido a las reglas de compra y venta, porque si está en el mercado no es un derecho. Esto es un precepto fundamental de los valores fundamentales de la izquierda. Por eso no los compartes si no eres de izquierdas y crees que el beneficio de los fondos buitre puede estar por encima, o al mismo nivel, del derecho fundamental de un español a tener una vivienda digna.

El PSOE siempre ha sido socioliberal, porque entre la justicia social y el mercado siempre ha elegido el mercado. Jamás pondrá en riesgo el funcionamiento de los principios del liberalismo en la economía aún a riesgo de hacer la vida más difícil de colectivos vulnerables. Los jóvenes están sufriendo más que nadie la carestía del alquiler, los mismos que soportan un 40% de paro juvenil. Los más abandonados. Todo para que los fondos buitres y una clase rentista puedan seguir haciendo grandes réditos con la especulación de la vivienda.

Pero esta vez había firmado un pacto. Un acuerdo negro sobre blanco en el que el PSOE se compromete con Unidas Podemos a regular el alquiler. En Ferraz tienen colgado el acuerdo en su página web. Pueden leerlo. Es el punto 2.9.3 del acuerdo que habla de frenar las subidas abusivas del alquiler, comienza así: "Se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado". El PSOE ya solo decepciona a aquellas personas de izquierdas que no le conocen, es por eso que se obligó a firmar un acuerdo de gobierno que obliga a ambas partes. No importa que crean en lo que firman, simplemente que cumplan lo que acordaron. Los precios del alquiler tienen que ser regulados porque el PSOE plantó su firma en un acuerdo de gobierno. Apáñense con los lobbys y traicionen al mercado por una vez en su historia.