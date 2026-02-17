Estoy plenamente convencido de que el burka y el niqab son dos prendas de sometimiento patriarcal. Desde mi punto de vista cualquier mujer que lo lleva es víctima de violencia machista. No veo demasiado debate en esto, ninguna mujer decide libremente someterse a un régimen de invisibilidad y semiesclavitud sin un sistema familiar, religioso, integrista y patriarcal que la obliga por aplastamiento. Si tenemos esta visión compartida sobre ese sistema de humillación y nuestra preocupación es sincera por las mujeres que hay debajo de esas prendas, el acercamiento a esa realidad debería ser compartido y poner a esas mujeres por delante para buscar la mejor manera de ayudarlas. Es decir, buscar cuál es la mejor manera para librarla de ese sometimiento. Pero no, los ultras buscan castigarlas por ser sujeto de violencia machista.

Prohibir el burka o el niqab si asumes que la mujer que lo lleva está obligada y esclavizada por un hombre integrista que la obliga basándose en una visión rigorista del islam, lo único que logra es someter aún más a la mujer obligándola a quedarse en casa sin salir. Es de una lógica aplastante que si la mujer que lleva esta prenda lo hace porque un hombre no quiere que nadie la vea en público, el hecho de prohibir la prenda que le permite salir a la calle lo único que logrará es recluirla en casa obligada por ese hombre, porque nadie actúa sobre quien oprime, sino sobre la mujer oprimida. Lo único que se consigue con esa acción es revictimizarla y excluirla del espacio público mientras se permite a esos hombres que la oprimen seguir actuando sobre ellas.

La prohibición del burka y el niqab sin ningún tipo de actuación complementaria es violencia contra esas mujeres porque lo único que persigue es apartarlas de la vista de los racistas. Los hombres que las obligan a llevarlo seguirán actuando con violencia contra esas mujeres y no habremos conseguido nada de lo que nos proponemos. Lo cierto es que a la extrema derecha no le importan las mujeres ni su bienestar, y mucho menos le importan los derechos y el bienestar de las mujeres musulmanas.

Si hay alguien al que le preocupa el bienestar de esas mujeres oprimidas por una tradición bárbara que las oprime lo primero que habría que hacer es dejar actuar a los servicios sociales e indagar si esas mujeres tienen un problema de violencia patriarcal en casa atendiendo a la actual ley, buscar darle salida, ayudar a esas mujeres que hay debajo de los burkas, y si se identifica que la mujer quiere salir de esa situación, actuar penalmente contra los hombres en su familia que obligan a que lleve esa prenda en contra de su voluntad. En definitiva, ayudar a las mujeres que todos estamos de acuerdo que están sometidas a una violencia patriarcal intolerable en una sociedad que defiende los derechos civiles de todas las mujeres sin importar, su origen, raza, nacionalidad o religión.

La lógica punitivista que siempre usa la extrema derecha es en el caso de la violencia contra las mujeres musulmanas más sangrante aún que en el caso de la multirreincidencia, porque sin compartir esa lógica, en ese caso al menos se actúa sobre el que comete la infracción. En el caso de las mujeres portadoras de burka esa lógica punitivista actúa contra la víctima de la violencia machista. La misma lógica llevaría a prohibir a las mujeres españolas salir de noche para evitar las violaciones en manada o despojarlas de su derecho a consumir bebidas en espacios públicos para que nadie les eche droga y violarlas por sumisión química. Si te importan las mujeres no puedes castigarlas por llevar un símbolo de opresión, no a ellas, sino a quien le obliga a llevarlo.

