Julio Lorenzo Rego es médico forense. Julio Lorenzo Rego ha redactado el informe que asegura que el Gobierno sabía los riegos del Covid ya en el 8M y fue negligente. Julio Lorenzo Rego es miembro de Regnum Christi y Legionarios de Cristo. Julio Lorenzo Rego está convencido de que el Gobierno habría evitado muchos contagios el 8M a pesar de que en las conclusiones de su informe afirma que no puede concluir cuántos contagios se dieron el 8M. Es lo bueno que tiene la fe, que no necesita a la ciencia para llegar a conclusiones incontestables. La fe de los Legionarios de Cristo, la fe del Regnum Christi. La de los autos de fe.

El forense que firma el informe de la querella que busca culpar al Gobierno de prevaricación administrativa por haber permitido el 8M no es que sea de parte, es que es soldado militante de la parte querellante. Julio Lorenzo Rego es un médico ultraconservador que fue delegado en España de la convención del Regnum Christi, un movimiento seglar adscrito al movimiento integrista de los Legionarios de Cristo que busca implementar en la sociedad la obra y designios de dios. También los de Marcial Maciel, aunque después de los escándalos de pederastia es posible que eso no lo reconozcan abiertamente.

El informe del forense Legionario de Cristo está repleto de afirmaciones que le llevan a estar completamente convencido de la culpabilidad del Gobierno por permitir la marcha feminista del 8 de marzo. Del pleno convencimiento de la necesidad de haber suspendido todo acto, menos uno, hubo uno que se iba a celebrar el 14 de marzo y del que al forense le sorprendió que se pidiera el aplazamiento: la V edición de la Carrera Cívico Militar "Cuna de la legión" . Pese a que el ministerio aconsejó su aplazamiento y finalmente se aplazó, el forense pone objeciones a que finalmente se aplazara. Es comprensible que un hombre que tiene entre sus preceptos fundamentales y vitales implementar la obra de dios en la sociedad pueda considerar que autorizar una manifestación el 8M pueda llevar reproche penal pero anular una el 14M sea sorprendente. Puede que que una sea una manifestación feminista y otra una carrera llamada "Cuna de la Legión" haya influido en su auto de fe.

La prudencia del doctor legionario no se encuentra en ningún momento del informe a la hora de juzgar las medidas, excepto cuando se trata de valorar los criterios científicos que le sirven para su cometido. A pesar de que en ningún momento asume que la primera semana de marzo el conocimiento sobre el virus y su propagación era muy escaso, en la página 40 dice: "Como toda enfermedad nueva, hasta que no transcurre un tiempo no hay datos suficientes para conocerla bien. Por eso conviene ser prudentes al juzgar la idoneidad de los tratamientos suministrados". Lo dice solo para asegurar después que precisamente por no conocerla había que haber confinado el país mucho antes, atención, citando un informe de FEDEA. Pero sin duda la mejor parte está en la página 46, donde la respuesta del forense al recurso de la Abogacía del Estado sobre las dudas científicas acerca de la importancia de la transmisibilidad del virus en un espacio abierto es que no es necesario recurrir al estudio científico porque la ministra "Irene Montero lo reconocía en varias ocasiones durante su espontánea -y por tanto sincera-manifestación ante las cámaras el 9 de marzo".

No sabemos si debido a las lecturas de las sagradas escrituras o a la prolífica obra pía, pero el forense se pone épico en una parte del informe al valorar los correos de los responsables del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias: "Estas conversaciones que parecen propias de los marineros en un barco a la deriva y a punto de encallar contra los rocas o hundirse". No es una invención, están en la página 51 del informe. Esa parte del informe Julio Lorenzo Rego la titula "El tsunami que viene". Que nos ha salido literato.

"No puedo afirmarlo, lo haría si estuviera totalmente seguro"

El informe no tiene ningún criterio científico, no existe, es una simple correlación de hechos y unas conclusiones basándose en la opinión, no médica, sino política, del forense. Para demostrarlo nada mejor que un extracto en la página 52: "No quiero pensar, pero debo decirlo en este momento, que nos estábamos acercando al famoso 8M y el primer supuesto, el sí a las medidas de distanciamiento social habría impedido la celebración de esa tan deseada manifestación, no quiero pensar que se haya acomodado el texto para tener argumentos en pro de la cancelación. No puedo afirmarlo, lo haría si estuviera totalmente seguro". Hay que reconocerle rostro al forense legionario.

Aunque el informe tiene una conclusión involuntaria de agradecer: "La situación de hecatombe en España se veía venir. No solo porque a posteriori es más fácil de analizar, soy consciente de ello". Esa es la sensación que se queda quien lee el informe del soldado del Regnum Christi, que no es más que un aprovechado que después de conocer la tragedia vivida quiere hacer honor a la obra de Legionarios de Cristo y rendirle honores llevándose por delante a un gobierno socialcomunista, como gustan en llamar.