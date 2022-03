Todo el mundo la conoce como la Estatua de la Libertad, pero su nombre real (traducido al español) es La Libertad iluminando el mundo. Desde el año 1984 es Patrimonio de la Humanidad, pero aún guarda muchos misterios, como qué significan los siete picos de la corona.

La estatua, que es uno de los monumentos más famosos de todo el mundo, se encuentra en la isla de la Libertad, al sur de la isla de Manhattan, junto a la desembocadura del río Hudson y cerca de la isla Ellis, en Nueva York, Estados Unidos. Y hasta allí llegó en el año 1886 como un regalo del pueblo francés por el centenario de la Declaración de Independencia de los EEUU.

Qué representan los 7 picos de la estatua de la Libertad

La versión más extendida es que los siete picos que la escultura luce en su halo o corona representan los "siete mares", en referencia a los clásicos que se consideraban en la Edad Media (Adriático, Arábigo, Caspio, Mediterráneo, Negro, golfo Pérsico y mar Rojo). Y también a los "siete continentes", que serían América del Norte, América del Sur, Europa, Asia, África, Oceanía y Antártida, según una guía del Servicio Nacional de Parques, que es quien se encarga de gestionar el monumento.

No obstante, Barry Moreno, autor entre otros libros de la Enciclopedia de la Estatua de la Libertad y bibliotecario oficial del parque, afirma que dicha teoría no es cierta. "Eso no es cierto", dice "Los picos son rayos de sol y el círculo es simplemente un halo o lo que en arte se llama un nimbo, que muestra que es divina". Añade que hay que cambiar la página web.

El dios del Sol de los romanos, llamadio Helio, se representaba con este nimbo radiante. Y desde esa idea, la Estatua de la Libertad lo llevaría sobre su cabeza como simbolo de faro.