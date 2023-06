Un día de lluvia no tiene por qué ser sinónimo de un día aburrido. Muchas personas se preguntan qué hacer cuando llueve y lo cierto es que Madrid está lleno de planes estupendos para todas las edades, todos los gustos y bolsillos.

Te animamos a que te levantes del sillón y dejes el plan de manta y peli para otro momento, porque la ciudad tiene muchas experiencias que disfrutar e historias que ofrecer. Aquí te dejamos algunas ideas.

Qué hacer en Madrid cuando llueve en Madrid

Visitar uno de los mercados de la capital

Preparar una merienda especial en alguno de los bares de Madrid

Organizar una tarde de teatro

Sesión de cine y palomitas

Jornada de autocuidados

1. Tomar algo en el mercado

Tomar un aperitivo en un mercado tradicional puede parecer algo novedoso, pero en realidad los mercados de abastos solían tener un pequeño bar donde hacer una parada antes de volver a casa con la compra. Hoy ese tipo de mercados parecen más de exposición que de verdad, pero aún existen así que aprovecha y disfruta de un ambiente único. En Madrid hay mercados espectaculares donde probar delicias y pasar un buen rato. Entre los más conocidos están:

El Mercado de San Ildefonso

El Mercado de San Ildefonso está en la calle de Fuencarral. Tiene tres plantas y cuenta con un total de 16 puestos de gastronomía especializada y de altísima calidad. Tiene dos terrazas semicubiertas y una barra en cada planta. El mercado en pleno barrio de Malasaña es un punto neurálgico un poco para todo, donde también se hacen presentaciones de libros, lanzamientos comerciales, desfiles de moda, reuniones de trabajo, cursos, exposiciones, rodajes, etc.

Horario : 13:00 - 00:00 (viernes y sábado cierra a la 01:00)

: 13:00 - 00:00 (viernes y sábado cierra a la 01:00) Metro: Tribunal (L1 y L10), Chueca (L5) y Alonso Martínez (L4, L5 y L10)

El Mercado de San Antón

El Mercado de San Antón está en la calle de Augusto Figueroa, 24. Fue reconstruido en 2011 así que es un edifico moderno, un mercado de modelo sostenible con tres plantas. Destaca su enorme lucernario central y el suelo es de basalto fundido, material originalmente reutilizado. El mercado dispone también de un sistema de recogida que reduce en un 80% el volumen de basura orgánica. Pásate por allí para probar exquisitas tapas, comprar un pan delicioso o tomar una hamburguesa de calidad.

Horario : 9:30 - 01:00 (los domingos, de 12:00 a 01:00)

: 9:30 - 01:00 (los domingos, de 12:00 a 01:00) Metro: Chueca (L5)

El Mercado de San Fernando

En la calle Embajadores se encuentra el Mercado de San Fernando. Se trata de otro punto de encuentro en pleno barrio de Lavapiés. No solo para los vecinos, sino de también para personas que llegan desde otros puntos a tomar desde unos tacos mexicanos hasta comida portuguesa, vegana o vinos ecológicos. En el mercado puedes encontrar casi de todo, para hacer perfecto un día lluvioso.

Horario : 9:00 - 22:00; domingos de 11:00 a 18:00; lunes de 9:00 a 14:30 y de 17:30 a 21:00.

: 9:00 - 22:00; domingos de 11:00 a 18:00; lunes de 9:00 a 14:30 y de 17:30 a 21:00. Metro: Lavapiés (L3) y Embajadores (L3 y Cercanías C5)

► Los mercados de Madrid en los que mejor comeremos

2. Una merienda especial

Puede que lloviendo no te apetezca salir a pasear, pero te aseguramos que hacer el esfuerzo de llegar a estos sitios que te proponemos para hacer una merienda especial va a merecer la pena. Alarga la tarde en un local con encanto y déjate llevar. Hay muchos lugares por descubrir en Madrid.

Federal café Madrid

Es una cadena con locales en Barcelona, Girona, Sitges, Valencia. Sus fundadores, australianos, han impregnado la marca de un estilo único. En su carta puedes encontrar qué comer a cualquier hora y para la merienda tienes sus especiales pancakes, croissants, tostadas o huevos al horno. Dulce o salado, para todos los gustos. Para beber, café de calidad, tés especiados o vinos. Lo que prefieras.

Chocolatería San Ginés

Esta cafetería lleva más de 120 años abierta en la capital, se construyó en 1890 como hospedería, pero en 1894 comenzó su actividad como churrería tradicional. Aparece en numerosas obras literarias como 'Los episodios nacionales' de Benito Pérez Galdós y es un lugar emblemático, por su cercanía a la Puerta del Sol, para tomar el primer desayuno del año en la capital.

Manosanta

En esta ocasión se trata de comer churros, pero en un lugar de diseño en la calle Hermosilla. Esta "churrería de nueva generación", como se definen ellos mismos, ofrece churros, porras y chocolate de primera calidad "elaborados de manera artesanal". El local tiene un cuidado interiorismo que expresa "la artesanía intrínseca del propio churro".

La Gatoteca

Este sí que es un sitio original. La ggatoteca es un salón de gatos en el que poder tomar algo y pasar tiempo con los adorables residentes que están a la espera de adopción. Este lugar pertenece ABRIGA, la Asociación Benéfica por el Rescate e Inserción de Gatos en Adopción. La Gatoteca es su proyecto principal, es una forma diferente de recuperar y fomentar la adopción de los gatos más invisibles, ya que los acerca directamente a la población, a través de la posibilidad de interactuar con ellos en su salón de gatos.

Si quieres ir, reserva tu entrada porque el aforo es limitado. Su nuevo local está en la calle Duque de Rivas, número 7, en el centro de Madrid. Hay que pagar una pequeña tarifa por el tiempo que se pasa en el local, donde te invitan a tomar algo (sin alcohol), una cantidad que es un donativo para la asociación.

3. Tarde de teatro

Pocas cosas pueden apetecer más en un Madrid lluvioso que ir al teatro. Solo o en compañía, da lo mismo. Busca en la cartelera y pasa unos buenos momentos en tu sala preferida.

El Ayuntamiento de Madrid dispone de una agenda más que cuidada con todas las obras de teatro, musicales y otros eventos artísticos disponibles en cada fecha.

4. Un cine con historia

El plan más típico (después del 'manta y peli/series') de un día de lluvia es quizás una salida al cine. Vale. Pero ¿y si vas a un cine diferente? En Madrid hay varias salas que tienen mucha historia, cines que son algo más que simples habitaciones grandes con enormes pantallas en centros comerciales.

Cine Doré

Este cine es lasede de proyecciones de la Filmoteca Española. El edificio cuenta con dos salas de proyecciones: la sala 1, que es la reconstrucción de la primitiva del Salón Doré y la sala 2, que tiene un diseño más moderno. Desde 1989, este cine se utiliza tanto para exhibir su programación propia como para hacer todo tipo de actividades de divulgación que con el fin de difundir el patrimonio cinematográfico español y sobre el cine en general: presentación de libros, seminarios, mesas redondas, coloquios, conferencias, etc. Estos son los precios del Cine Doré:

Una sesión: 3 euros

Bono de 10 sesiones: 20 euros

Abono anual: 40 euros.

SalaEquis

No sólo es un antiguo cine X, sino que es el último cine X de Madrid. Ahora es un lugar que combina el bar y el cine. Puedes elegir si vas a ver la película o solo a tomar algo. Suelen hacer ciclos temáticos y aprovechan el local para todo tipo de eventos culturales. Se puede ir a picar algo mientras fuera diluvia. Tu plan será perfecto para pasar un rato estupendo a resguardo.

Cineteca de Matadero

En su origen, la Cineteca, que se encuentra en el Matadero de Madrid, nació con una sala especializada en el cine de no ficción. Hoy tiene una programación que se centra en las nuevas formas audiovisuales y el cine independiente. En cuanto al precio de las entradas, ver estrenos y preestrenos cuesta 5 euros, mientras que el resto de las sesiones son 3,50 euros. La Cineteca tiene tres salas de proyección: Azcona (con 224 butacas), Plató (129 butacas) y Borau (65 butacas), así como varios espacios polivalentes.

5. Sesión de autocuidados

Hay personas que se ponen tristes con la lluvia. Si es tu caso, puedes aprovechar este tiempo para cuidarte e intentar cambiar esa sensación agridulce. Puedes hacerlo en casa, pero ahí fuera hay lugares estupendos donde relajarte. Aparte de los masajes, salones de estética, etc., te proponemos un plan distinto:

Baños árabes

No tienes que ir a Marruecos ni a ningún país que no sea España. Justo en el centro de Madrid hay unos baños árabes, Hammam Al Ándalus, en los bajos de un edificio que tiene más de 300 años de antigüedad. Como explican ellos mismos, no se trata de un hammam tradicional, sino de una reinterpretación contemporánea de los antiguos baños de Al Ándalus. Una experiencia única en la que podrás relajarte con el silencio y en la quietud de una atmósfera especial.

Spa en el hotel

Algunos hoteles de lujo tienen spas ídem que se pueden disfrutar sin estar alojados en ellos. No es el plan más barato para pasar un día de lluvia en Madrid, pero puede que sea uno de los más especiales. Si tu bolsillo te lo permite, busca un hotel que te guste y no lo dudes.