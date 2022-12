Cuando uno lee un titular en la prensa un 28 de diciembre tiene que andarse con ojo. Desde hace años, el día de los Santos Inocentes, miles de bromas se 'cuelan' entre informaciones reales y verídicas haciendo dudar a los ávidos lectores, que han de detectar lo que es cierto y lo que no. No es un día marcado en el calendario laboral, porque no es festivo ni no laborable, pero es importante saber cuándo se celebra este día para estar atento a posibles... desinformaciones.

A raíz de esta celebración, en España nació, en 1995, la conocida gala 'Inocente, inocente' de la televisión pública, un proyecto solidario para recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer y la Federación Española de Instituciones de Síndrome de Down, en el que las bromas se le hacen a diferentes famosos para luego ser televisadas. La gala de 2022 estará presentada, entre otros, por Lorena Castell.

¿Por qué se celebra Santos Inocentes el 28 de diciembre?

Como prácticamente todas las festividades en España, el día de Santos Inocentes tiene que ver con la religión católica. Y aunque sea un día marcado por las bromas, poca broma con su origen: el 28 de diciembre recuerda la matanza de los niños de Belén ordenada por el rey Herodes, con el objetivo de deshacerse del mesías que acababa de nacer. Este episodio bíblico relata cómo Herodes I el Grande ordenó matar a todos los menores de dos años para acabar con el que sería el futuro rey de los judíos, que acababa de nacer —en Navidad, cuando se celebra el nacimiento de Jesús— y que amenazaba su poder.

Si bien no se sabe si esta 'historia' tuvo algo que ver con la realidad, la Iglesia católica sitúa este acontecimiento en el 28 de diciembre, tres días después del nacimiento de Jesucristo. Mientras la historia religiosa de los Santos Inocentes tiene más de tétrico que de broma, ha sido la cultura popular la que ha ido cambiando esta macabra leyenda para convertir a los 'inocentes' que en su momento fueron asesinados en los ahora 'inocentes', los ingenuos que se creen todas las historias que le cuentan cada 28 de diciembre, entre ellas las que no tienen nada de realidad.

¿Y por qué se hacen bromas este día?

El origen de la celebración de los Santos Inocentes ligado a la cultura del humor tampoco tiene una claridad meridiana: en parte, esta fiesta tiene cierta relación con las celebraciones paganas que los romanos dedicaban a Saturno, las 'saturnalias', que se celebraban los últimos días del año. La tradición dice que se ofrecía pan en cuyo interior se encontraba un haba; el que la encontrara era nombrado rey de manera temporal. El rey de mentira era el encargado de gastar bromas a los asistentes a estas fiestas, las ya famosas 'inocentadas' del 28 de diciembre.

Este origen de las bromas de los Santos Inocentes está relacionado con la conocida en España como 'fiesta del obispillo', cuando se 'investía' a un de los niños de la escolanía de una catedral o de una abadía como máxima autoridad. Este nuevo máximo responsable lo era desde el día en que era elegido hasta el día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre. Tanto esta como el resto de las celebraciones paganas romanas se enmarcaban dentro de las 'saturnalias', entre las que también podría encontrarse el Carnaval.

En cualquier caso, este día ha sido aprovechado a lo largo de la historia principalmente por la prensa escrita, que aprovechaba para incluir entre sus páginas alguna 'noticia' que, pasando desapercibida o no, no era cierta. En 2014, por ejemplo, 'Trendencias' aseguraba que Lefties se convertía en la marca oficial de la reina Letizia; la prensa deportiva, asidua de las bromas del 28 de diciembre, aseguró recientemente que Cristiano Ronaldo se había ofrecido al FC Barcelona (entre muchas otras bromas). Yéndonos más hacia atrás, en 1992 el diario 'Ya' hizo creer a los madrileños que la estatua de Carlos III de la Puerta del Sol había sido robada.

Santos Inocentes vs. April Fool's Day

Mientras en España a nivel general el día de las bromas es el 28 de diciembre, en otros países esta jornada se celebra el 1 de abril, jornada conocida en el mundo anglosajón como April Fool's Day, el Día de los Tontos de Abril. Al igual que ocurre con los Santos Inocentes, el origen de esta 'festividad' tampoco está especialmente clara: puede que esté relacionada con el cambio de calendario de festejos en el siglo XVI, que pasaba el año nuevo del 1 de abril al 1 de enero —los "tontos de abril" eran los que no consiguieron adaptarse a ese cambio—, pero también con la teoría de que el cambio de estación de invierno a primavera en el hemisferio norte producía un mejor humor en la gente.

Lo de que el día de Santos Inocentes es el que se celebra de manera genérica en España en 28 de diciembre tiene un matiz: en la isla balear de Menorca las bromas se hacen el 1 de abril, conocido también como 'Dia d'enganyar' ('día de engañar'): dada la ocupación militar por parte del Ejército británico en la isla en el siglo XVIII, Menorca adoptó la costumbre británica en lugar de la española, aunque a día de hoy celebra ambas de manera indiferente.