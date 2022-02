Los Airpods son unos auriculares inalámbricos de Apple que se sincronizan mediante Bluetooth con un teléfono móvil, Tablet o con un ordenador.

Los AirPods se han convertido en un éxito mundial, e incluso muchísima gente se ha animado a comprarlos sin tener un iPhone, ya que su diseño es cómodo, elegante y sin cables. Si tienes unos AirPods, quizás te estarás preguntando cuál es el mejor método para limpiarlos. Te vamos a enseñar cómo debes hacerlo siguiendo siempre las recomendaciones e instrucciones oficiales de Apple.

Qué vas a necesitar para limpiar tus AirPods, AirPods Pro y AirPods Max

· Un trapo que no deje residuos ni pelusa

· Unos bastoncillos para los oídos

· Un cepillo con cerdas blandas

· Alcohol isopropílico al 70 % o alcohol etílico al 75 %

· Discos de algodón (opcional)

Para limpiar tanto la superficie del estuche como de los propios AirPods basta con que frotemos el paño seco. Recuerda que tanto el paño como el resto de los instrumentos que utilices tienen que estar completamente secos. No puede entrar ni una gota de líquido en el interior del escuche ni de los auriculares. Evita el uso de líquidos desinfectantes, de agua o de algún líquido especial, incluso el alcohol no lo uses para limpiar las ranuras en ningún momento ya que podría introducirse accidentalmente y estropearlos de inmediato.

Para limpiar bien la ranuras y rejillas, basta con que pases suavemente un bastoncito de oídos. ¡No olvides que tiene que estar completamente seco!

Para eliminar los restos de residuos que puedan haber quedado, pasa un cepillo de cerdas blandas por todas las rejillas muy suavemente. No busques frotar o deshacer manchas con el cepillo, ya que podrás dañar tus auriculares. Hazlo de manera sutil, sin apenas realizar esfuerzo alguno.

El alcohol lo usaremos una vez que hayamos repasado todas las superficies con un trapo limpio. Humedeceremos con alcohol un disco de algodón y lo repasaremos por todas las superficies desde fuera. El alcohol los desinfectará y retirará cualquier suciedad que no hayamos podido retirar ni con el trapo ni con el bastoncillo de oídos. Eso sí, te aconsejamos tener sumo cuidado a la hora de repasar tu estuche y auriculares con alcohol, hazlo siempre desde fuera y limpia las superficies para que no entre nada de líquido en las aberturas.

Lo que NUNCA debes cuando limpies tus AirPods

Nunca utilices objetos afilados para retirar restos de suciedad de las rejillas de tus auriculares. Mucha gente no lo sabe, pero hacer eso podrá deteriorar la rejilla, ya que así se introducirá más suciedad en el interior de tus auriculares y ya no escucharás bien por ellos. Esta es la tentación de la gente cuando ven un poquito de suciedad que se ha arrinconado en la rejilla de algún auricular o de algún rincón del estuche. Desde aquí ya te decimos que nada de caer en esa tentación de utilizar la punta de un bolígrafo, lápiz o alfiler para retirar esa suciedad, así podrías dañar tanto el auricular como el propio estuche.

Seguramente cuando veas restos de cera del oído en la rejilla pienses que el truco más rápido sea retirarla con un palillo de dientes o un alfiler, pero esto es un riesgo que no debes tomar. Para retirarla usa el cepillo de cerdas suaves que te hemos aconsejado al principio de este artículo.

Otro consejo que te damos es el de no usar ninguna masa pegajosa para retirar la suciedad de golpe. En las redes sociales mucha gente comparte trucos caseros como este, utilizando la típica masilla adhesiva conocida popularmente como Blu-tack. Pero en algunos casos también hemos visto gente que se queja de que esta suciedad no solo no se pega a la masilla, que esa es la intención de primeras, sino que se queda más pegada todavía al rincón o en alguna parte de la rejilla del auricular o del estuche. Tanto por nuestra parte como la de Apple, no lo recomendamos.

También te decimos que no hay que obsesionarse mucho con la limpieza de los AirPods. Limpiarlos en exceso puede deteriorarlos, por lo que es mejor una limpieza muy de vez en cuando. Hay que tener claro que jamás vas a tener los AirPods tan limpios como el primer día. Eso sí, con una pero buena limpieza conseguirás evitar que la sociedad se acumule.