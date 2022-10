Una de las mayores preocupaciones al cocinar pescado a la parrilla es que se acabe pegando. Es una gran frustración ver cómo la piel se queda atascada y la carne se desmorona. Esto sucede por una mala preparación. Saber cómo limpiar, calentar y disponer la zona de cocción y los alimentos hará que el resultado sea un éxito.

Sigue leyendo para conocer los mejores consejos sobre cómo cocinar pescado a la parrilla o en la plancha y que nunca más vuelvas a ver su comida quemándose entre las brasas.

Guía paso a paso para asar pescado sin que se pegue

1. Limpia la parrilla.

2. Seca bien el pescado.

3. Engrasa la parrilla y el pescado.

4. Enciende el fuego.

5. Calienta bien la parrilla.

6. Coloca el pescado a lo largo de las barras de la parrilla, no al lado.

7. Espera a darle la vuelta.

8. Manipula con mucho cuidado.

Truco para hacer pescado a la plancha

El primer paso antes de empezar a cocinar el pescado debe ser hacer una buena limpieza de la parrilla. Usa un estropajo metálico o usar una bola de papel de aluminio si es necesario. Tienes que retirar los restos de lo que hayas cocinado la vez anterior para evitar problemas.Usa papel de cocina o un paño limpio, lo que sea con tal de que el pescado esté seco antes de ponerlo a cocinar.Para el pescado puedes usar un spray o una brocha. Utiliza aceite de oliva o un aliño si lo prefieres con un poco de ajo y perejil. Para preparar la parrilla, utiliza papel de cocina con el aceite y extiéndelo por toda la superficie.Ten en cuenta qué es lo que vas a cocinar para hacer un fuego adecuado a tus necesidades, ni mucho ni poco. La regla de oro, que quizás no conoces, es que: cuanto más pequeño sea el alimento que tienes que cocinar, más calor debes conseguir. Por ejemplo, si vas a cocinar un calamar, que se cocina es muy poco tiempo, debes hacer un fuego sobre el que solo puedas poner tu mano a unos centímetros de la parrilla uno o dos segundos antes de tener que retirarla. Para pescados pequeños como la caballa y las sardinas (y para la mayoría de los filetes) podrías poder aguantar tres o cuatro segundos sin quitar la mano. En el caso de un pescado entero, deberías tardar cuatro o cinco segundos, o incluso más, en poder quitar la mano de unos centímetros encima de la parrilla, dependiendo del grosor de estos.El sellado que se consigue en el alimento con el calor es clave para que la piel del pescado no se pegue.Cuanto menos metal esté en contacto con la carne, menos posibilidades habrá de que se pegue, según señala un experto en comida de Los Angeles Times No intentes dar la vuelta al pescado demasiado pronto. La piel se despegará mucho más fácilmente de la parrilla cuando esté bien cocida y crujiente. Habrá veces que deberás esperar hasta cinco minutos antes de darle la vuelta.El pescado es muy delicado. Usa las pinzas ola espátula con mimo para evitar romper la piel y la carne del pescado.

Preparar un pescado en una plancha eléctrica sin que se pegue puede ser todo un reto. En un primer momento, la idea de cocinar en la plancha suena fantástica, pero puede que tras un par de malas experiencias acabes por guardarla en el fondo de un armario.

En realidad, tan solo tienes que hacer un par de cosas para evitar que los alimentos se peguen y podrás disfrutar de una manera de cocinar sencilla y saludable.

Para evitar que el pescado se pegue a la superficie de la plancha, pon un poco de sal gruesa sobre la plancha antes de colocar el pescado. Este truco también funciona con la carne. La sal crea una especie de capa protectora que evita que se pegue a la plancha.