Elegir productos de temporada es una práctica más que recomendada, no sólo para ahorrar y comprar de manera sostenible, sino también para aprovechar al máximo los beneficios de los alimentos. Más allá de las frutas y verduras de octubre y noviembre, las mejores para llenar la despensa durante la temporada de otoño, con la llegada del frío llega también la temporada de la castaña, un fruto seco que tiene muchísimas propiedades, que se mantienen incluso después de cocinarlo.

Las castañas son bajas en grasa y aunque no son especialmente ricas en vitamina C, sí aportan una dosis considerable de esta vitamina: media taza de castañas crudas aporta entre el 35% y el 45% de la ingesta diaria de vitamina C recomendada, según el portal especializado en información sanitaria Webmd. Es decir, las castañas se parecen más a las frutas que a los verdaderos frutos secos.

En el caso de cocinarlas, las castañas pierden parte de su vitamina C, pero siguen aportando entre el 15% y el 20% de la ingesta diaria de esta saludable vitamina. Además, las castañas son ricas en ácido gálico y ácido elágico, dos potentes antioxidantes que aumentan su concentración cuando se cocinan. Existen estudios que señalan el efecto anticancerígeno del ácido elágico, presente también en muchos frutos rojos (granadas, fresas, frambuesas, arándanos, moras o cerezas), kiwis y uvas.

Tradicionalmente, las castañas se cocinan en un asador específico, pero no es la única manera de prepararlas, por lo que se puede disfrutar de unas deliciosas castañas asadas sin tener ningún equipo especial, desde casa.

Cómo asar castañas en el microondas

Las castañas se pueden comer crudas, pero si prefieres cocinarlas de manera rápida, puedes usar el microondas. No obstante, en términos de sabor, probablemente esta no sea la mejor opción porque el resultado es que la castaña termina por cocerse un poco. Sigue este procedimiento:

1. Lava las castañas en agua fría para eliminar cualquier resto de suciedad y, de paso, ablandar la cáscara. Colócalas con la parte plana hacia arriba sobre servilletas de papel o algo similar para que se sequen.

2. Haz un corte largo o una X en la parte plana de la castaña con un cuchillo afilado. Esto permitirá que salga el vapor y asegurará que las castañas no exploten en el microondas mientras se cocinan.

3. Coloca una castaña en un plato apto para microondas y cuécela a máxima potencia durante 30 segundos. Con esta prueba vamos a determinar el tiempo adecuado de cocción.

4. Deja que la castaña se enfríe un poco antes de quitarle la cáscara exterior, así como la piel marrón interior, llamada película. Lo ideal es que las dos capas se desprendan juntas. Las castañas son más fáciles de pelar cuando están calientes.

5. Prueba la castaña para comprobar si está tierna para tu gusto. Si no es así, alarga el tiempo de cocción de la siguiente castaña 10 segundos más hasta que des con el punto ideal.

6. Prepara una tanda completa de castañas con el tiempo de cocción en microondas que hayas comprobado. Cubre las castañas cocidas con una toalla para mantenerlas calientes.

Cómo asar castañas en la sartén

Una vez que has elegido las castañas adecuadas y las has lavado, haz un corte en forma de X, de unos 2,5 centímetros de largo en la cáscara de cada castaña (el lado plano es el más fácil). Coloca las castañas en una sartén grande de lados rectos con tapa hermética, de modo que queden en una capa uniforme con espacio para moverse. Añade un poco de agua hasta cubrir el fondo de la sartén, ponla a fuego fuerte y llévala a ebullición.

Hierve, agitando la sartén a menudo, hasta que el agua se haya evaporado, unos cinco minutos. Si las cáscaras no se abren, añade un poco más de agua y continúa cocinando al vapor hasta que se abran.

Una vez abiertas las cáscaras, reduce el fuego a bajo y cuece las castañas, tapadas, en la sartén seca, agitando la sartén de vez en cuando para que no se quemen, hasta que las cáscaras estén tostadas y la carne tierna, unos 20 minutos más. Pélalas cuando estén lo bastante frías para poder manipularlas.

Ya sea optando por el método rápido del microondas o por el sabor más tradicional de la sartén, las castañas son un manjar que no puedes dejar de disfrutar durante la temporada.