Hay quien dice que la regla de oro para saber qué publicar en internet o no es no subir aquello que no querrías que vieran tus abuelos, pero es muy relativo. Nuestro paso por la vida e internet, véase las redes sociales, comentarios en medios de comunicación y todo aquello que nos muestre deja un rastro es la llamada "huella digital".

Hoy en día, cuando solicitas un nuevo empleo, muchos reclutadores evalúan tu presencia en las redes sociales para determinar si eres un candidato adecuado. Los anunciantes rastrearán la información pública disponible sobre ti.

Tener una importante presencia online puede tener sus beneficios, sobre todo para los profesionales de la comunicación, pero recuerda que también podrán acceder a tus fotos de hace años, o a aquellas en las que no te muestras nada profesional, sino todo lo contrario.

Pero no es solo lo público, cada vez que hacemos una compra por internet al navegar, hacer búsquedas, suscribirnos a un canal de YouTube o aceptamos las cookies de un sitio web, estamos dejando información sobre quién somos y qué pensamos.

Si crees que, por la razón que sea, necesitas borrar tus perfiles públicos y tu presencial online, hay algunas maneras de hacerlo. No obstante, puede que no llegues a conseguirlo del todo.

Qué son la presencia digital y la reputación online

La Identidad Digital, ya sea perteneciente a una empresa o a un individuo, se compone de dos elementos clave:

1.La Presencia Digital: hace referencia a nuestras expresiones y acciones que, en conjunto, delinean la imagen que presentamos al mundo.

2.Reputación Online: se refiere a las opiniones y comentarios de terceros acerca de nosotros.

Existen empresas que se dedican a gestionar la presencia digital y la reputación online, en especial en casos de crisis de reputación. También se pueden contratar servicios de borrado de huella digital para que hagan el trabajo por ti, e incluso que vigilen si aparece de nuevo algún dato tuyo en internet

Métodos para desaparecer en internet: cómo eliminar tu huella digital

Existen diversas estrategias y herramientas para eliminar o reducir significativamente tu huella digital. Aquí te presentamos algunas de ellas:

1. Elimina tus cuentas de redes sociales y servicios online

Una de las primeras cosas que puedes hacer para eliminar tu huella digital es eliminar tus cuentas en redes sociales y otros servicios en línea. Algunas plataformas permiten eliminar tus cuentas de manera permanente, mientras que otras solo las desactivan.

→ Facebook: puedes eliminar tu cuenta de Facebook de forma permanente desde la sección "Configuración y privacidad" en "Tu información de Facebook".

→ Twitter: accede a la sección "Configuración y privacidad" y selecciona "Desactivar tu cuenta". Ten en cuenta que Twitter retiene tus datos durante 30 días antes de eliminarlos definitivamente.

→ Instagram: visita la página de eliminación de cuentas y sigue las instrucciones.

→ Otros servicios: muchos proveedores tienen tus datos. Revisa y desactiva tus cuentas en sitios como Gmail, Yahoo Mail, Outlook, etc. Servicios de streaming: Netflix, Hulu, Spotify, YouTube, etc. Al eliminar estas cuentas, estarás eliminando tu historial de visualización y escucha, así como información sobre tus preferencias de entretenimiento. Foros y comunidades en línea: Reddit, Quora, foros de videojuegos. Y otros como:

-Webs de compras: Amazon, eBay, Etsy, etc.

-Aplicaciones de mensajería y comunicación: WhatsApp, Telegram, Skype, etc.

-Sitios de citas y aplicaciones: Tinder, Bumble, Match.com, etc.

-Blogs y sitios web personales: WordPress, Blogger, Medium, etc.

2. Borra o modifica el contenido que has compartido en plataformas de colaboración

Si has compartido información personal en plataformas de colaboración como Google Docs, Dropbox o Trello, asegúrate de eliminar o modificar cualquier contenido que desees eliminar de internet. Es posible que debas ponerte en contacto con otros colaboradores para garantizar que también borren las copias de la información compartida.

3. Pide el borrado de información en sitios web y directorios

Puedes solicitar a los propietarios de sitios web, foros y directorios que eliminen cualquier información personal que haya sido publicada sin tu consentimiento. Si vives en la Unión Europea, puedes solicitar la eliminación de tus datos personales bajo el "Derecho al Olvido".

Qué es el Derecho al olvido en internet

El derecho al olvido es un concepto legal que permite a las personas solicitar la eliminación de información personal que se encuentra en internet, especialmente cuando esta información es obsoleta, inexacta o ya no relevante. En la Unión Europea, el derecho al olvido se encuentra respaldado por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Para ejercer el derecho al olvido, sigue estos pasos:

1.Identifica la información personal que deseas eliminar.

2.Envía una solicitud de eliminación: contacta con el motor de búsqueda o la entidad responsable de la información y presenta una solicitud de eliminación. En el caso de Google, puedes utilizar el formulario de solicitud de eliminación de información personal que se encuentra en su Centro de Ayuda.

3.Proporciona documentación y justificación: es posible que debas proporcionar documentos que respalden tu identidad y la información que deseas eliminar. Además, tendrás que explicar por qué consideras que la información es obsoleta, inexacta o perjudicial para ti.

4.Si la solicitud es aprobada, la información será eliminada. Si no, podrías presentar una apelación o buscar asesoramiento legal.

5.Es importante tener en cuenta que el derecho al olvido no es absoluto y puede haber excepciones. Por ejemplo, si la información es de interés público o es necesaria para ejercer el derecho a la libertad de expresión, es posible que no se pueda eliminar.

Consejos para proteger tu privacidad y reducir la huella digital

1.Utiliza navegadores centrados en la privacidad

En lugar de utilizar navegadores populares como Google Chrome o Safari, considera usar navegadores que prioricen la privacidad, como Brave o Tor. Estos navegadores están diseñados para proteger tu información personal y reducir el rastreo en línea.

2.Elimina las cuentas de correo electrónico innecesarias

Si tienes cuentas de correo electrónico que ya no utilizas, elimínalas. Para aumentar la privacidad, utiliza proveedores de correo electrónico centrados en la privacidad como ProtonMail o Tutanota.

3.Usa nombres de usuario y direcciones de correo electrónico diferentes

Al registrarte en nuevos servicios o sitios web, utiliza diferentes nombres de usuario y direcciones de correo electrónico en lugar de usar siempre la misma información. Esto dificulta el seguimiento de tu actividad.

4.Monitorea tu presencia online

Realiza búsquedas periódicas de tu nombre en motores de búsqueda para ver qué información sobre ti está disponible públicamente. Si encuentras información personal que no deseas que sea pública, contacta a los propietarios de los sitios web para solicitar la eliminación.

5.Limita la información que compartes

Al instalar aplicaciones en tus dispositivos, revisa los permisos y limita el acceso a información personal como tu ubicación, contactos o fotos. Además, desactiva la sincronización automática de datos entre tus dispositivos y servicios en línea.

6.Configura alertas de seguridad

Algunos servicios online, como Google, ofrecen la opción de configurar alertas de seguridad. Estas alertas te notificarán si alguien intenta acceder a tu cuenta o si se detecta actividad sospechosa.

7.Utiliza una VPN y herramientas de privacidad

Una VPN (red privada virtual) encripta tu tráfico de internet y oculta tu dirección IP, lo que dificulta el rastreo de tus actividades en línea. Además, herramientas como bloqueadores de anuncios y administradores de cookies pueden ayudarte a proteger aún más tu privacidad.

Una vez que hayas tomado medidas para eliminar o reducir tu huella digital, es importante que, a partir de este momento, evites compartir información personal innecesaria.