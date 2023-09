La sarna (también denominada escabiosis) es una enfermedad infecciosa de la piel que sigue aumentando en España. Cada vez son más personas que acuden a las consultas dermatológicas por esta enfermedad; sin embargo, y según advierten los dermatólogos, los fracasos del tratamiento se hacen cada vez más patentes.

Así lo ha reflejado el estudio observacional, transversal y multicéntrico impulsado, ante el aumento de diagnósticos, por la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) en colaboración con el Grupo de Trabajo de Epidemiología y Promoción de la Salud de la AEDV.

"La sarna puede afectar a cualquier persona, de cualquier edad, situación de salud y condición socioeconómica", explica la Dra. Cristina Galván, vicepresidenta de IACS (International Association for the Control of Scabies) y miembro de la Fundación Lucha Contra las Infecciones, frente a la creencia errónea de que "es una enfermedad de tiempos pretéritos, vergonzante y relacionada con la suciedad y la pobreza".

Se trata además -añade la doctora- de una "enfermedad infecciosa prevalente a nivel global que afecta a la piel y que plantea nuevos desafíos a los especialistas. La sarna está protagonizando un aumento sostenido del número de casos en los últimos años, tendencia al alza que se vio incrementada coincidiendo con la pandemia del COVID".

Pese a que no hay registros de incidencia de la enfermedad, tanto a nivel global como en España, se disponen de datos indirectos como el aumento de prescripciones de fármacos destinados a su tratamiento, descrito en un estudio realizado por la AEDV, que indican que su frecuencia está aumentando en los últimos años.

En junio de 2022, hace algo más de un año, ya los dermatólogos de esta academia dieron la voz de alarma: "En los últimos dos años, los dermatólogos estamos asistiendo a un aumento importante de casos de sarna. No se pueden dar datos oficiales o reales ya que la sarna no es una enfermedad declaración obligatoria, por lo que no se puede saber con exactitud el número de afectados en España: fue el aumento de pacientes ae el aumento de pacientes atendidos en las consultas lo que dio la voz de alarma", explicaban entonces los expertos.

El síntoma principal de la sarna es el picor, que suele aparecer como un "picazón difícil de controlar" en forma de pápulas pequeñas, rojas o ronchas, picaduras pequeñas o granos. En casos más avanzados, la piel puede presentar costras o descamarse".

El tratamiento prescrito para la sarna no es eficaz en la mayoría de pacientes

Según este trabajo, presentado por la AEDV y publicado bajo el título de 'Características clínicas y epidemiológicas de pacientes diagnosticados de escabiosis en España: oportunidades de mejora. Estudio transversal multicéntrico CLINI-AEDV', y aunque se presupone que en la actualidad eran más frecuentes formas atípicas de escabiosis, el 92% de los casos presentaban escabiosis típica, lo que facilita su reconocimiento.

Destaca además, según informan los dermatólogos de la AEDV, que un 65% de los pacientes diagnosticados en las consultas de dermatología había recibido tratamiento escabicida previo para el episodio en curso. De estos pacientes, sólo un 36% había recibido y cumplimentado una pauta terapéutica adecuada y que incluyera el necesario tratamiento simultáneo de personas convivientes, y un 50% no tuvo a su disposición un documento escrito y claro con las recomendaciones.

Por tanto, una elevada proporción de los casos de sarna atendidos actualmente en las consultas de dermatología en España ha recibido tratamiento previo, indicando que, con frecuencia en estos pacientes el tratamiento prescrito no ha sido eficaz, y en gran parte de estos casos, no se había cumplimentado de forma correcta.

La recogida de datos para la realización del trabajo se realizó de forma prospectiva en los meses de abril y mayo de 2023, dentro de la plataforma CLINI-AEDV de la Academia Española de Dermatología y Venereología, que facilita la realización de estudios colaborativos entre dermatólogos. En este estudio participaron 44 dermatólogos de 15 Comunidades Autónomas, que reclutaron en sus consultas 186 casos de escabiosis activa.

El rango de edad de los pacientes fue de 0 a 91 años, siendo la mitad jóvenes menores de 28 años. Aunque se presuponía que en la actualidad eran más frecuentes formas atípicas de escabiosis, el 92% de los casos presentaban escabiosis típica, lo que facilita su reconocimiento.