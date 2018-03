Inés Arrimadas: "Habrá mujeres que no participen en la huelga y no se les puede decir por ello que no son feministas"

SOBRE LA HUELGA DEL 8M

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha destacado en El Objetivo sobre la participación en la huelga del 8M que "el hecho de enfocar el feminismo de una manera u otra no nos debe llevar a patrimonializarlo". Arrimadas ha asegurado que creen en las medidas "concretas" y que, sobre todo, "no hay que juzgar a las mujeres o a los partidos en función de si van a hacer huelga o no".