La víctima de 'La Manada' rompe su silencio con una carta al programa de AR: "No os quedéis callados, les estáis dejando ganar a ellos"

La víctima de 'La Manada' rompe su silencio en una carta en la que pide a la gente que no se quede en silencio. Se trata de la primera vez que envía una carta de este tipo, y en ella reconoce lo duro que ha sido el camino que ha tenido que recorrer, aunque deja claro que haberlo denunciado es lo correcto.

En una carta que remitida a Telecinco, la víctima pide a la población no quedarse en silencio: "Os puedo asegurar que todo el camino que hay que recorrer no es un plato de buen gusto pero, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera denunciado?. No os quedéis callados. Porque si lo hacéis, les estáis dejando ganar a ellos".

En el auto de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra en la que ordenaba su puesta en libertad, también se establecía como obligación para los condenados comparecer todos los lunes, miércoles y viernes ante el juzgado de guardia de su residencia y cuantas veces fueren llamados por la Audiencia de Navarra, así como comunicar cualquier cambio de domicilio o teléfono.

Por su parte, la juez que instruye en Pozoblanco (Córdoba) el caso de presuntos abusos sexuales a una joven por parte de cuatro miembros de 'La Manada' ha dictado una orden de alejamiento para proteger a la víctima. La juez ha acordado el alejamiento de los investigados a 500 metros del lugar donde resida la víctima o de su puesto de trabajo.