Una abogada de un importante bufete denuncia discriminación tras ser madre: "Se me desacreditó día a día"

Silvia Andrés, abogada de uno de los bufetes más importantes del país, ha publicado un vídeo titulado 'La igualdad es necesaria' en el que denuncia que, tras diez años ejerciendo la profesión, ha sido relegada tras su reciente maternidad: "Me he desarrollado personal y profesionalmente, haciendo un trabajo que me encanta y conociendo a gente increíble. Sin embargo, hace meses traje al mundo a una preciosa niña. Pero con mi baja de maternidad han llegado cambios a mi vida profesional".

Andrés relata que "desde el mismo día" que supo que estaba embarazada, supo que "había habido un cambio": "Hice todos los esfuerzos que pude para evitar que pasara lo que al final acabó pasando. Lo hice porque amo mi trabajo y me ha costado mucho llegar donde estoy. No lo quería perder todo".

Ella asegura que tras reincorporarse de su baja de maternidad, no optó por reducir su jornada: "Pero como muchas de vosotras sabréis por experiencia, cuando la persona que tienes delante ha decidido que no, acaba siendo que no".

"No estoy dispuesta a que nadie me desacredite día a día, a ir volviéndome insegura, a ir perdiendo el amor por mi trabajo. Por eso denuncié mi situación en un juzgado y se decidirá si la situación que he vivido es o no es una discriminación por cuestión de sexo", relata.

"Chicas, seguimos siendo las mimas profesionales que éramos antes de ser mamás, solo que ahora tenemos una responsabilidad que exigen unas medidas de conciliación que las empresas nos tienen que facilitar porque es su deber social", sentencia Andrés.