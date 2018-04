"Entró en el portal de modo súbito y sin violencia": esta es la sentencia completa que absuelve a 'La Manada' de violación

LAS JUSTIFICACIONES DEL TRIBUNAL

laSexta ha tenido acceso a la sentencia contra los cinco miembros de 'La Manada', 371 folios en los que el tribunal argumenta su condena a nueve años por abuso sexual y no por violación. El relato de hechos probados no habla en ningún momento de violencia, sostiene que la denunciante se vio rodeada por jóvenes de mucha más edad que ella, de fuerte complexión y que se sintió agobiada, pero no intimidada.