El duro testimonio de una víctima de violencia machista apuñalada hasta 20 veces al salir del trabajo: "Me empezó a cortar el cuello"

Salía de trabajar de un hospital madrileño cuando fue abordada y apuñalada. "Me empezó a cortar el cuello. Yo lo único que hacía era cubrirme, no me podía defender, me tenía por detrás".

Declara la mujer que fue acuchillada hasta en 20 ocasiones en cuello, brazos y abdomen. "No le podía ver la cara, así que cuando él empezó a hablar ya le reconozco, es él".

Se refiere a su exmarido, que ha sido juzgado por maltrato, amenazas y asesinato en grado de tentativa.

Fue una compañera de trabajo la que avisó a la Policía. "Me tenía cogida del pelo todo el tiempo. Me seguía apuñalando y me dijo: 'vas a morir, ya es demasiado tarde'", ha declarado entre lágrimas ante el juez.

El hombre, en prisión provisional desde entonces, ha negado los hechos y afirma que su objetivo era "asustarla". Al día siguiente, le mandó un mensaje al móvil: 'la próxima será letal', ha declarado la víctima.

El fiscal pide para él 20 años de prisión y más de 65.000 euros por las secuelas físicas.