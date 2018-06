'El Chicle' asegura ahora que mató a Diana Quer porque le pilló robando gasolina: "Le eché la mano al cuello, tenía los ojos en blanco, me miraba"

Desde su detención, José Enrique Abuín 'El Chicle' ha dado diferentes versiones sobre lo que ocurrió aquella noche en la que asesinó a Diana Quer. Ahora se conoce lo que le contó al juez en su declaración del mes pasado.

En ella asegura que atacó a Diana Quer pero para evitar que lo delatara cuando le sorprendió robando gasolina. Con esta frialdad lo relata: "Le eché la mano al cuello, le di dos o tres golpes en la cara. Vi que no se movía, tenía los ojos en blanco, tenía los ojos abiertos y me miraba".

Tras matarla, asegura que recogió el teléfono móvil de Diana que se había caído al suelo y se deshizo de él: "Lo tiré por la ventanilla del copiloto porque supuse que si no lo hacía acabarían dando conmigo".

Relata que su intención era tirar su cuerpo al mar pero que finalmente no lo hizo. La llevó hasta una fábrica abandonada, muy cerca de la casa de sus padres. Allí la desnudó y la arrojó a un pozo, pero niega que el móvil del crimen fuera la agresión sexual: "Yo a Diana no la toqué. No hablé con ella. La ropa se la quité en el pozo. Ya estaba muerta".

No solo eso, llega a asegurar que llamó dos veces a la Policía para decir dónde estaba el cadáver, pero cuenta que le pidieron un correo electrónico y eso le echó para atrás.