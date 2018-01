Denuncian a la peña 'Hardfuck' de Zamora por pedir "no aceptar un no por respuesta" de una mujer

Un mensaje vergonzoso y machista que además anima a forzar a las mujeres a mantener relaciones: "Mis asesinos no aceptarán un no por respuesta, mis putos hermanos que no dejarán de insistir hasta que su putita folle o muera".

Lo publicó una peña no oficial en sus redes sociales y tras hacerse viral lo borraron, pero el Ayuntamiento de Zamora ya ha tomado medidas, lo han llevado a la Fiscalía de menores. "No es una chiquillada, es un acto ilícito y como tal debe tener consecuencias", señala Adoración Martín, concejala de Igaldad.

El PSOE también lo ha denunciado al considerarlo una apología de las violaciones. "Es algo muy grave y desagradable que exista esto en la sociedad y además viniendo chicos tan jóvenes", señala Ana García, secretaria de Igualdad del PSOE de Zamora.

Antes de eliminar su perfil, la peña Hardfuck pedía perdón, algo que no es suficiente para las asociaciones que luchan contra la violencia machista

.

La organización de las peñas oficiales ha condenado cualquier tipo de violencia y se ha desvinculado de este grupo.

No es la primera vez que el Ayuntamiento de Zamora decide expulsar a una peña por mensajes machistas.