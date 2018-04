Un nuevo vídeo del rifirrafe entre la reina Letizia y doña Sofía muestra la reacción de don Juan Carlos hacia el rey Felipe

El comentado desencuentro entre la reina Letizia y la reina Sofía en la catedral de Palma sigue dando mucho que hablar, y cada vez hay más vídeos de particulares que grabaron la escena con sus móviles.

En el último que se ha viralizado, se puede ver cómo Letizia se dirige a doña Sofía cuando trata de evitar que las princesas se hicieran la foto con su abuela para, según explicaba su amiga Inma Agular, proteger "la imagen de sus hijas".

El primer acto oficial de la reina Letizia tras la discusión con la reina Sofía estuvo envuelto en polémica. A su llegada, la reina no hizo ninguna declaración, pero a la salida se encontró algunos gritos, insultos y silbidos de dos o tres personas, que no eran muchos pero que no son habituales entre el público que suele tener la Familia Real.

En otra imagen, después de que Letizia evitara la foto en el interior de la catedral, la abuela sale con sus nietas al exterior para la foto oficial. En ese momento, doña Sofía da un beso a la princesa Leonor, que parece que es limpiado después por la reina Letizia.

Además, otro ángulo del desencuentro entre las reinas muestra el disgusto evidente de doña Sofía por la actitud de Letizia. La reina Sofía fue quien pactó la instantánea de la discordia con el fotógrafo de la Casa Real. Además, en las imágenes se ve cómo le mete prisa al ver a la reina Letizia en medio. Luego, cara a cara con su nuera, parece que debaten y cuando ve que no hay remedio, su disgusto es evidente.