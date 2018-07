Pablo Casado, sobre la exhumación de Franco: "No entiendo ese revisionismo, ni que el gran debate sea ahora lo que pasó hace 40 años"

En la recta final de la campaña por liderar el Partido Popular, Pablo Casado ha hablado en la Cadena SER y ha defendido que "debe haber un nuevo centro derecha moderno en España que conecte con la realidad". En este sentido, ha apuntado que él se define de "centroderecha, liberal y conservador".

Sobre Soraya Sáenz de Santamaría y su equipo, ha afirmado que su candidatura la integrará "sin ningún problema" si él gana. Casado ha apuntado que no tiene "mochila" y que "Rajoy no ha intentado parar la comida que él va a tener con varios exministros" y ha destacado que "no es contra Soraya Sáenz de Santamaría".

No obstante, Casado ha insistido en que "prácticamente dos tercios de los exministros del PP se sienten representados" con su proyecto.