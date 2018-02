Luis de Guindos dimitirá "en los próximos días" como ministro tras ser elegido para vicepresidir el BCE

"En cuanto vuelva hablaré con el presidente del Gobierno (Mariano Rajoy), pero en los próximos días presentaré mi dimisión, será una cuestión de días", ha afirmado en declaraciones a los medios después de que se hiciera oficial su designación por parte del Eurogrupo.

Con respecto a su posible sustituto, De Guindos ha evitado pronunciarse sobre el perfil que debería tener y ha instado a preguntar sobre este asunto al presidente del Gobierno. "No puedo decir nada al respecto", ha contestado, para después añadir que Rajoy "no necesita ningún tipo de asesoramiento" y hará "una muy buena elección" al respecto.

De Guindos ha agradecido a Rajoy su apoyo, sin el cual su nombramiento "no hubiera sido posible". También ha agradecido el respaldo recibido por "todos los colegas" del Eurogrupo y ha explicado que la de este martes será, tras más de seis años, la última reunión del Ecofin (ministros de Economía de la UE) a la que asista, algo que para él será "especialmente relevante".

De Guindos agradeció el detalle del ministro de Economía de Irlanda de retirar a su candidato a la vicepresidencia del BCE, Philip Lane, para que la elección del candidato español fuera por consenso. "Creo que el señor Lane era un gran candidato y continuará siendo un gran candidato a futuro", ha dicho.

El todavía ministro de Economía ha apuntado que no ha participado en la reunión en la que ha sido elegido vicepresidente del BCE, como acordó hace días con el presidente del Eurogrupo, Mário Centeno.

Por otro lado, preguntado por el hecho de que vaya a ocupar el cargo directamente después de ser ministro, De Guindos ha defendido que la independencia del BCE está "garantizada" desde el punto de vista institucional. "He sido ministro y ser ministro no limita la defensa que he hecho de la independencia del BCE", ha argumentado en inglés tras ser preguntado por esta cuestión.

También ha negado que durante los contactos diplomáticos con otros países para buscar apoyos de cara a la elección de este jueves se haya impuesto algún tipo de "condición" de cara a futuros nombramientos, como el del próximo presidente del BCE.

El ministro de Economía ha asegurado estar "muy contento" por el hecho de que España haya recuperado un puesto en el Comité Ejecutivo del BCE y ha garantizado que intentará hacerlo "lo mejor posible". También ha destacado que supone "un cierto reconocimiento" a la evolución económica de España.

"Creo que España desde ese punto de vista ha recuperado muchísimo prestigio en los entornos comunitarios y éste es un puesto importante. El BCE es la institución más importante dentro de la unión monetaria", ha remarcado.

Además, ha afirmado que su nueva etapa personal es "un desafío" que afronta "con humildad", y cuando ha sido preguntado por si se calificaría como un "halcón" o una "paloma", ha preferido no entrar en esa "simplificación" y se ha calificado como una persona "pragmática".

De Guindos ha explicado además que durante los seis años en los que ha participado en reuniones en Bruselas ha habido "momentos difíciles", como el Eurogrupo en el que Jean-Claude Juncker le "abordó por la espalda", mientras que el mejor fue cuando se confirmó la salida de España del rescate bancario.