Indignación en el PP tras las palabras de Aznar: "Desleal y poco elegante hasta el final. Que deje el carné"

El expresidente del Gobierno José María Aznar se ha ofrecido para ayudar a unir el centro derecha español y ha defendido su trayectoria "personal y política" ante los que "han escrito cosas graves intentando mancharla", en alusión a las informaciones sobre Gürtel. Según ha recalcado, responde de todos sus actos "desde el primero hasta el último".

Aznar ha reaparecido en público el mismo día que Mariano Rajoy ha anunciado su marcha con la convocatoria de un congreso extraordinario para elegir a su sucesor. El expresidente ha abierto su discurso expresando su "preocupación" por las "tres crisis" que atraviesa España: una crisis de secesión motivada por "un intento de golpe de Estado" en Cataluña; una crisis del sistema de partidos; y una crisis de liderazgos.

Aznar ha dejado claro que su compromiso es con España y con los españoles, en especial con aquellos que quieren vivir en una sociedad abierta y de progreso y defienden ideas liberales y quieren verse representados en un espacio de centro derecha. "No tengo ningún compromiso partidario ni me considero militante de nada ni me siento representado por nadie", ha resaltado.

En el PP no han sentado bien sus palabras, fuentes de Génova consideran que ha sido "desleal hasta el final". También han apuntado que si no quiere al partido, puede deshacerse del carné. Además, destacan que Rajoy ha dado toda una lección de elegancia a Aznar.