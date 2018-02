ERC se desmarca de la reforma de JxCat para que Puigdemont sea investido: "Tiene que haber un acuerdo sólido"

Esquerra se desmarca de la reforma de Junts per Catalunya para que Puigdemont sea investido y gobierne desde Bruselas: "Nosotros nos presentaremos un acuerdo hasta que no haya un acuerdo sólido y firme porque no queremos generar falsas expectativas a los ciudadanos" defiende Rovira.

Reclama Rovira rigor para lograr una investidura a la presidencia de la Generalitat que sea efectiva y tumbar cuanto antes el 155 de Rajoy: "Hemos de dotar de reconocimiento al presidente Puigdemont desde el primer momento en Bruselas, es reconocimiento y operatividad, las dos cosas a la vez".

En medio de las negociaciones, JuntsxCat redoblaba la presión presentando la reforma de la ley de presidencia en solitario. Hoy, todavía confían en que Esquerra vote a favor: "Hombre esperemos que sí solo faltaría tenían desde el martes el texto, esto es una cosa hablada discutida y que está entre los diferentes elementos que estamos negociando" defiende Gemma Geis, diputada.

Desde Catalunya en Comú siguen apostando por un candidato alternativo: "Emplazamos a ERC a hacer una propuesta valiente de otro candidato igual que legítimo que Puigdemont porque fue votado para salir del bloqueo en el que estamos" ha asegurado Elisenda Alamany. Porque dicen desde el PP el destino de Puigdemont pasan por dos únicas posibilidades: "O fugado o en la cárcel pero no puede ser presidente de la Generalitat" ha defendido Fernando Martínez-Maillo.

Desde Ciudadanos le piden a JuntsxCat que dejen de mirarse el ombligo: "El problema del independentismo desde hace muchos años es que solo sabe hacer propuestas para sí mismos y se olvidan de los catalanes" asegura Begoña Villacís. De momento, el Gobierno prepara ya una reacción jurídica ante la reforma impulsada por la formación de Puigdmont para investirle desde Bruselas.