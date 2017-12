JxCat no plantea otro candidato que no sea Puigdemont mientras ERC prepara un plan B: investir a Junqueras si el expresident no vuelve de Bruselas

Junts per Cataluña no contempla a otro candidato que no sea Puigdemont mientras que Esquerra se prepara para un plan B: proponer a Oriol Junqueras. Según publica Nacio Digital, Junqueras dispondría de un informe para poder ser investido incluso desde prisión.

Esquerra, a solo a 11.000 votos de distancia de Junts per Cataluña, contempla incluso un plan C y señalan a Marta Rovira mientras que sectores del PdeCAT plantean en privado, según la Nacio, a Jordi Sánchez.

En una concentración convocada por Ómnium y ANC, Agustí Alcoberro prefiere no entrar en conjeturas: "Será después cuando las fuerzas mayoritarias del independentismo de acuerdo con el resultado electoral deberán ponerse de acuerdo en cómo organizan el nuevo gobierno".

Para Inés Arrimadas, la candidata más votada, plantear la posibilidad de investir a Puigdemont en su actual situación no es serio: "Eso no se puede garantizar con una persona que se ha saltado las leyes y ha huido a Bruselas, ¿pretende ser investido por plasma?".

Desde el PSC, Salvador Illa apela al diálogo para no repetir errores: "Hay que salir del inmovilismo, el PSC vamos a defender la vía del dialogo, la negociación y el pacto".

Mientras en el PP, Javier Maroto justifica sus malos resultados en que Rajoy primó los intereses del país: "Implicarse en la defensa de los valores constitucionales no solo no debilita sino que refuerza la posición de un presidente que antepone la defensa de los intereses de su país a un resultado electoral".

Los independentistas han pedido al rey que arbitre el conflicto catalán y rectifique: "El rey tiene la oportunidad en el mensaje de Navidad de empezar la rectificación, de rectificar el mensaje del 3-O". Rajoy ya habría ordenado a sus ministros, según OKDiario, que dialoguen con las consellerías correspondientes.