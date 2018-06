El nuevo Gobierno de Sánchez no incluirá un referéndum en el diálogo en Cataluña: "Ahí no hay nada que negociar"

Torra da un paso al frente y propone una negociación bilateral con el nuevo Gobierno: "Hablamos de mucho diálogo pero tendremos que comenzar a usar la palabra negociación, de Gobierno a Gobierno". Quiere que se establezcan las nuevas normas del juego pero prefiere no hablar de plazos ni desobediencia: "Trabajo en la voluntad de que mi país sea independiente. No hablo de plazos ni de desobediencia, no desobediencia, etc… yo hablo de oportunidades".

Sánchez ha insistido en recuperar la normalidad política y en el diálogo con Cataluña pero el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, desconfía: "Desde un punto de vista racional soy pesimista con el Estado. Al final el PSOE es lo que es, Pedro Sánchez es lo que es. Dicen que hace falta rebajar la tensión y abrir una nueva etapa, han de ser ellos los que empiecen a hacer gestos".

En una entrevista en ABC, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, asegura que "la integridad territorial y la soberanía nacional son elementos que hay que preservar" y que "no hay nada que negociar en torno al referéndum". La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, proponía la reforma de la Constitución para cambiar el modelo territorial, ahora Andrea Levy pide explicaciones: "Hemos pedido que la ministra comparezca para que nos explique con rigor porque quiere una reforma constitucional para premiar a los independentistas".

Desde Ciudadanos insisten, hay que reformar la Constitución pero no para premiar al independentismo sino para eliminar aforamientos o cambiar el sistema electoral: "Es necesario reformarla pero no como moneda de cambio para nada" ha defendido Begoña Villacís. Tanto Partido Popular como Ciudadanos ya se han posicionado y no apoyaran esta reforma de la Carta Magna.