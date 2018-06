El abogado de Urdangarin descarta el indulto y ve "muy difícil" el recurso de amparo: "Él ha reparado el daño"

INSINÚA QUE LA INFANTA NO SE MOVERÁ DE GINEBRA

"Es una decisión que compete a su alteza, yo no la conozco pero intuyo que no", así ha insinuado el abogado de Urdangarin que la infanta Cristina no se moverá de Ginebra tras el ingreso en prisión de su marido. Mario Pascual Vives ha revelado en una entrevista que no han decidido en qué cárcel entrará. También que no planteará un indulto para su cliente y que ve "muy difícil" el recurso de amparo al Constitucional.