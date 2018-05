El 155 sigue en Cataluña: el Gobierno no publica en el Diario Oficial de la Generalitat los nombramientos de los consellers

El 155 sigue adelante en Cataluña porque el Gobierno no ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat los nombramientos de los consellers y solo recoge la denominación de los distintos departamentos: "A quien nos corresponde autorizar esa publicación tenemos que analizarla muy bien" ha defendido la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

No aclara la vicepresidenta cuándo podría autorizarla y justifica este movimiento por las dudas que genera, dice, tener consellers presos y en el extranjero: "¿Cómo le explicamos a los catalanes que van a tener un conseller de salud que sencillamente vive en Bruselas?".

Sin un Govern efectivo nada cambia de momento y Junts per Catalunya ya ha anunciado que estudiarán cómo actuarán las próximas horas: "Si tienen todos sus derechos políticos intactos, ¿por qué no los pueden ejercer? La respuesta no puede ser más 155 en versión 155 1 2 3 como windows" ha asegurado Eduard Pujol, portavoz de JxCat.

En el PSOE defienden que siga el 155 y Pedro Sánchez cree tener claro el responsable: "Quien prolonga el 155 es el señor Torra. Responsabilidad es cubrir ese vacío institucional". Para Ciudadanos, el movimiento de les parece insuficiente: "De momento tampoco dice que no quiere extender el 155, simplemente están jugando con el boletín oficial" ha dicho Albert Rivera.

Pero entre los juristas hay debate: ¿Se puede evitar un nombramiento sin una inhabilitación en firme? "En ningún caso hay causas que impidan que estas personas puedan tomar posesión de sus cargos" explica Fernando Álvarez-Ossorio, profesor de Derecho Constitucional. Según fuentes del Supremo, Turull y Rull difícilmente podrán tomar posesión formalmente, al seguir en una situación de "incapacidad legal prolongada".