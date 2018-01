Una diputada de Ciudadanos mezcla los derechos de las mujeres y de los perros al ser preguntada por el feminismo

La diputada de Ciudadanos por Canarias Melisa Rodríguez ha causado un gran revuelo con su entrevista al portal Más mujer online, en la que fue preguntada por si se considera feminista.

Lejos de responder si sí o no, la política afirmó: "Yo busco la igualdad de las personas reales: mujeres, hombres y seres. Por ello presentamos el proyecto de ley para que los perros sean personas. No se puede tener un ser vivo como si de un bien material se tratase. Creo en las personas por igual, sin etiquetas".

Melisa Rodríguez volvió a aludir a su rechazo a las etiquetas al ser preguntada sobre si es animalista. "Digamos que soy sensible con la naturaleza. Decir que soy animalista sería ponerme una etiqueta y no me gustan las etiquetas. Veo un perrito y me derrito. Soy una fiel defensora de los animales, afirmó.

Melisa Rodríguez lamenta el malentendido provocado tras sus respuestas

Melisa Rodríguez, ha lamentado que "en el transcurso de una entrevista, saltando de tema en tema, haya podido parecer que mezclaba dos cosas que, desde luego, no nos parece que tengan nada que ver".

"Lo que yo hice fue responder al tema del feminismo, y después retomar el tema del que habíamos estado hablando, el animalismo", ha señalado la diputada que ha querido aclarar que "por supuesto, se trata de dos asuntos completamente distintos y mi respuesta sobre nuestra ley para los animales no estaba relacionada con el feminismo, sino que en el transcurso de la conversación retomé el tema del que habíamos hablado", afirma la diputada.

"En Ciudadanos nos tomamos muy en serio la igualdad entre hombres y mujeres, cualquiera puede comprobarlo viendo nuestro trabajo en el Congreso", ha concluido.