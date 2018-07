Estas han sido las noticias más destacadas de este viernes 13 de julio de 2018

Los lujos que Marjaliza pagó a Granados: alquiler de coche en Ibiza y televisores de lujo por valor de 7.000 euros

El empresario David Marjaliza le pagaba absolutamente todo a Francisco Granados: el exsecretario general del PP de Madrid sólo tenía que pedir qué quería, por ejemplo, una televisión de plasma que costó 7.000 euros o un coche de alquiler durante ese fin de semana con todo pagado en Ibiza.

Corinna asegura que parte de las cuentas en Suiza del rey Juan Carlos se acogieron a la amnistía fiscal de Montoro

Las grabaciones a la princesa Corinna que desvela 'OK Diario' apuntan a que las supuestas cuentas del rey don Juan Carlos en Suiza se habrían acogido a la amnistía fiscal de Montoro a través de sus testaferros. En los audios Corinna asegura que "las cuentas que no volvieron con la amnistía las han puesto a su nombre" en referencia a Álvaro de Orleans de Borbón, familiar de Juan Carlos I.

Pablo Casado niega tener nada que ver con el vídeo que carga contra los apoyos de Sáenz de Santamaría

Un vídeo que carga contra los apoyos de Sáenz de Santamaría está revolucionando a los dirigentes del Partido Popular. Aparecen caricaturizados Arenas, Villalobos y Montoro, tres populares históricos que apoyan a Sáenz de Santamaría. Desde la candidatura de Pablo Casado niegan la autoría de las imágenes.

Dos víctimas de las torturas de 'Billy el Niño' presentan nuevas querellas contra el expolicía franquista

Dos víctimas de las torturas del expolicía Antonio González Pacheco, conocido como 'Billy el Niño', acuden este viernes a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid para interponer dos querellas contra el torturador, la octava y la novena, según informa 'Público'.

El expresidente de Fórum, Francisco Briones, condenado a 12 años de cárcel por estafa y blanqueo

El expresidente de Fórum Filatélico, Francisco Briones, ha sido condenado a 12 años y cuatro meses de cárcel por delitos de estafa, insolvencia punible y falsedad contable. Además, han penado también al asesor jurídico, Juan Ramón González, a seis años de prisión por blanqueo, y al director general, Antonio Merino, a dos años y tres meses.

Tensa reunión entre Trump y May después de atacarla sin piedad en una entrevista a un medio británico

Tensa reunión la que han mantenido Trump y May tras las duras palabras del presidente norteamericano. Dice que May no ha seguido sus consejos y que ha optado por un Brexit blando, que seguramente Boris Johnson, el recién dimitido ministro de exteriores, sería mejor dirigente. Trump ha intentado arreglarlo, a su manera.