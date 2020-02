Las abuelas del barrio sevillano de Torreblanca pasarán a la historia como las 'súper abuelas'. Los alumnos de Bellas Artes han querido homenajear a las abuelas a través de una serie de retratos plasmados en las paredes de este humilde barrio de Sevilla.

Estos futuros artistas cogieron sus pinceles y se fueron al barrio de Torreblanca, donde utilizaron como lienzos las paredes de las casas.

Encarni es una de las súper abuelas elegidas para formar parte de este proyecto, y su nieta artística es Aurora García, que explica que para realizar la obra ha tenido que conocer la historia de Encarni: "Su vida ha sido un poco difícil, porque se ha encargado de hacer frente a las deudas de su marido, de cuidar a su hija y luego a todas las nietas que tiene".

Encarni, emocionada, agradecía el gesto ante las cámaras de laSexta: "Estoy orgullosa. Yo no creía que me merecía este homenaje".Pero la realidad es que sí se lo merece, y como ella, todas las abuelas del barrio de Torreblanca.

Otra de las protagonistas es Magdalena, una señora de 76 años, madre de ocho hijos y abuela de 16 nietos. Toda una súper mujer cuya historia también quedará para siempre en estas paredes de Sevilla. "He críado hijos y ya está, porque otra cosa no he podido", relata.

Ahora, en este barrio sevillano juegan a adivinar quién es quién. "Esto todavía no está acabado, no? Porque esta no soy yo, eh?", bromea al ver su retrato Amalia Martorán, otra de las abuelas que han dedicado su vida a cuidar de sus nietos.

Los alumnos impulsores de este proyecto cuentan que lo han hecho porque creen que "lo que más necesitaba este barrio era recuperar autoestima y lo mejor era a través de sus abuelas".

Pero entre todas estas abuelas homenajeadas, también están Currito y Salvador Valverde. El primero es un abuelo de 92 años y el segundo el autor de conocidas coplas como 'Hojas Verdes' o 'Ay, Maricruz'.

Torreblanca se ha convertido ahora en un barrio con historia que ya cuenta con otro aire en sus muros y donde estas abuelas sí serán eternas a través del arte de estos alumnos.