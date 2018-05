Eurovisión 2018: Estas son las cinco peores actuaciones españolas en el festival, o al menos las cinco que peor puntuación obtuvieron

Sólo tres años después, el representante español logró repetir la gesta: 0 puntazos. Fue Conchita Bautista con la canción "Qué bueno, qué bueno". Eso sí, esa edición otros cuatro países se quedaron sin puntuar.

En 1983 la inolvidable Remedios Amaya salió a cantar descalza, y al resto de países se les olvidó votarla. cero puntos y gloriosa última posición en solitario con "¿Quién maneja mi barca?"

En 1999 la jovencísima Lydia, de 19 años, repitió último lugar, aunque al menos obtuvo 1 puntito. El título de su canción era perfecto: "No quiero escuchar".

Y falta el gallo del siglo, carne de memes en las redes sociales y de última posición. Manel Navarro y su "Do it for your lover" de 2017. Puedes gozar de todos estos temazos en el vídeo.