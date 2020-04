La Dama de Oro, 2015

Basada en hechos reales “La Dama de Oro”, narra la historia de Maria Altmman, una mujer judía que huyó de Viena a Estados Unidos durante la II Guerra Mundial, que en 1998 vuelve a su ciudad natal para reclamar las propiedades de su familia que habían sido expoliadas por los nazis, y entre las que se encuentra el 'Retrato de Adele Bloch-Bauer I', de Gustav Klimt. Seremos testigos de las acciones legales que emprende para recuperar lo que un día perteneció a su familia.

Lotte am Bauhaus, 2019

En 2019 se cumplían 100 años desde la creación de la Bauhaus y como conmemoración se realizó este film inspirado en la vida real de la diseñadora Alma Siedhoff-Buscher. Una joven llamada Lotte con gran interés en el arte y la carpintería, entra en contacto con los estudiantes de la Bauhaus. Ella consigue ingresar en esta escuela en la que no se hacía distinción entre arte y artesanía, y el número de alumnas era considerablemente alto. Este recorrido por la cronología de la Bauhaus a través de los ojos de Lotte, nos ayudará a aproximarnos a dicha institución desde una perspectiva diferente.

Peggy Guggenheim: Art Addict, 2015

Este documental de producción estadounidense, combina entrevistas de personas del entorno de Peggy, con grabaciones de entrevistas a la propia coleccionista. A través de imágenes de obras de artes, fotografías de la vida de Peggy Guggenheim, testimonios de gente que la conoció y de sus propias palabras, iremos descubriendo la vida de una de las mujeres más influyentes del arte moderno y contemporáneo. ¿Qué la llevo a coleccionar arte? ¿Por qué abre su propio museo?

Un perro andaluz, 1929

No podemos olvidarnos de una película que es en sí misma una obra de arte vanguardista. Este cortometraje escrito, producido, dirigido e interpretado por Luis Buñuel cuenta con la colaboración Salvador Dalí en el guion. Un perro andaluz es una de las cintas más significantes del cine surrealista. Buñuel no sigue los esquemas narrativos convencionales, y con las imágenes que elabora, así como con el empleo de un tiempo no lineal en las escenas, nos traslada a una dimensión gobernada por el delirio y el sueño.

Frida, 2002

La figura de Frida Kahlo no deja de despertar el interés en las personas. Esta película se basa en el libro de Hayden Herrera, sobre la vida de la famosa pintora mexicana. Este largometraje es un recorrido por la electrizante existencia de Frida Kahlo una mujer independiente, extraordinaria y con halo revolucionario. Sin olvidar la complicada relación que tuvo con su marido, el pinto, Diego Rivera, o el ilícito romance con el filósofo León Trotski.

Loving Vincent, 2017

Estamos antes un peculiar biopic, pues es la primera película pintada al óleo de la historia. Este despliegue de originalidad y cariño, se centra en contar los últimos días de vida de Van Gogh. Los 65.000 fotogramas que conforman la película fueron pintados a mano, uno a uno, siguiendo la técnica pictórica del ilustre Vincent Van Gogh. Esta biografía animada experimental se adentra en las razones que llevaron al pintor neerlandés a quitarse la vida.

La Joven de la Perla, 2003

Esta cinta es la adaptación cinematográfica de la obra homónima escrita por la estadounidense Tracy Chevalier. La trama cinematográfica sucede en torno en torno al cuadro Muchacha con turbante, de Johannes Vermeer, quien fue uno de los pintores más importantes de la época de oro holandesa. Nos narra la historia que envuelve a esa enigmática joven que aparece en uno de los cuadros más famosos del pintor holandés.