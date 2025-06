Última oportunidad para visitarla: La experiencia inmersiva de Friends se despide de Madrid

Tras varios meses de gran acogida en la capital, [[LINK:INTERNO|||Article|||67d9761379ad59000761160f|||The FRIENDS™ Experience: The One in Madrid]] encara su recta final. La experiencia fan oficial, inspirada en una de las series más queridas de todos los tiempos, cerrará definitivamente sus puertas el próximo 29 de junio. La cuenta atrás ha comenzado y los fans tienen ahora menos de dos semanas para disfrutar de este viaje inmersivo al corazón de la comedia televisiva que ha marcado a varias generaciones.

Desde su apertura, miles de personas han vivido la emoción de sentarse en el legendario sofá naranja, tomarse un café imaginario en Central Perk o recorrer el apartamento de Monica y Rachel como si realmente fueran parte del grupo. Las recreaciones a escala real, los detalles originales y los espacios interactivos han convertido esta experiencia en un fenómeno cultural en Madrid, atrayendo tanto a nostálgicos como a gente en busca de un plan diferente. Para muchos, ha sido la oportunidad de hacer realidad un sueño.

Con el cierre definitivo a la vista, la exposición se ha convertido en un plan urgente y obligatorio para quienes aún no han tenido la oportunidad de visitarla. Ya sea en pareja, con amigos o en familia, esta es la última ocasión para reír, posar, recordar y emocionarse en una experiencia que combina entretenimiento, fotografía, escenografía y también nostalgia.

Ubicada en el Pabellón 14.1 de IFEMA MADRID, la exposición The FRIENDS™ Experience: The One in Madrid ha recibido elogios por su cuidada producción, su atmósfera inmersiva y su valor sentimental. Además, se ha convertido en punto de encuentro de celebridades, creadores de contenido y medios, todos ellos atraídos por el encanto atemporal de la serie. La respuesta del público ha sido masiva, y se prevé que las entradas para las últimas semanas se agoten rápidamente.

No dejes pasar esta última oportunidad. Vive de cerca los momentos más icónicos de FRIENDS™, inmortaliza tus escenas favoritas y haz que esta experiencia forme parte de tu historia. Porque aunque todo buen episodio llega a su final, algunos momentos se convierten en recuerdos para siempre. Corre, porque en unas semanas, esta historia también bajará el telón en Madrid.

Horarios y precios de las entradas

Horario de apertura: de lunes a jueves de 16:00h a 20:30h y de viernes a domingo, de 10:00 a 20:30 horas

La experiencia tiene una duración aproximada de una hora, las entradas tienen un precio desde 10 euros y puedes comprarlas en la página web o aplicación de Fever.