El restaurante fusión que está al lado de la famosa discoteca Fitz de Madrid y que tiene música en directo

En Viajestic no solo nos gusta viajar, sino también disfrutar del ocio, los planes y la buena gastronomía, por eso siempre te estamos hablado de los mejores restaurantes de España que no te puedes perder.

Y ahora queremos hablarte del restaurante Dos Passos, ubicado en la Calle de la Princesa, justo al lado de Plaza de España. Su ubicación privilegiada lo convierte en un punto de encuentro ideal tanto para locales como para visitantes, a solo "dos pasos" de Fitz Madrid.

El diseño del restaurante es moderno y sofisticado, con interiores que mezclan elementos urbanos y elegantes. El restaurante ofrece diferentes espacios, cada uno con su propia atmósfera, combinando acabados en metal, ladrillo y mimbre. El espacio destaca por su carácter versátil, adecuado tanto para cenas íntimas como para eventos sociales más amplios o eventos corporativos.

Con una amplia carta de cócteles y copas, acompañada de música en directo y un ambiente vibrante, se convierte en una experiencia única en la escena nocturna, donde la gastronomía internacional se combina con una diversa oferta musical, ideal para aquellos que buscan una noche completa en un solo lugar.

Dos Passos ofrece una propuesta gastronómica ecléctica e internacional, que incluye una variedad de platos diseñados para satisfacer todos los paladares. Desde entrantes de corte asiático, mexicano y mediterráneo, pasando por ensaladas y diversidad de sushi, pizzas artesanas, pescados y carnes. La carta se complementa con una selección de cócteles tanto clásicos como creativos, diseñados para disfrutar tanto en la cena como en la sobremesa.

Este restaurante pertenece al Grupo Sounds, un grupo empresarial referente del ocio nocturno con diversos locales que ofrecen experiencias únicas. El grupo está conformado por tres discotecas FITZ Madrid (c/Princesa 1) Vandido (c/Goya 79) y Bonded (c/Miguel Ángel 9) junto con un restaurante-club Dos Passos (anexo a FITZ Madrid), un renovado concepto de Music Hall Castellana 8 (Paseo de la Castellana 8) y la más reciente apertura FITZ Marbella.

Fitz Madrid

Este club ofrece una experiencia única que fusiona diseño, tecnología y música. El espacio se adapta tanto a eventos nocturnos como corporativos, lo que lo convierte en un lugar versátil y sofisticado. Las mesas VIP y los reservados están diseñados para ofrecer un toque de glamour al estilo de las mejores discotecas del mundo. El club cuenta con un servicio de aparcacoches y un parking cercano a solo 50 metros del local.

El club abarca más de 4.000 metros cuadrados de espacio y tiene un aforo de 800 personas de pie (300 personas sentadas). Su diseño se inspira en la era del jazz y las fiestas de los años 20, tomando como referencia la obra "El Gran Gatsby" de F. Scott Fitzgerald, de donde proviene su nombre. Combina elementos clásicos con tecnología moderna, destacando una cúpula LED que ofrece experiencias inmersivas, creando un ambiente visual único en la escena nocturna madrileña.

El club está orientado a un público adulto, con acceso permitido generalmente a mayores de 18 o 25 años, dependiendo de la fiesta o evento específico. Los eventos especiales pueden tener condiciones de acceso distintas, por lo que se recomienda verificar las políticas al hacer la reserva de entradas.

El club ofrece una mezcla de música comercial y electrónica, dependiendo de la sesión y del artista invitado, garantizando noches vibrantes y memorables. FITZ Madrid ha acogido actuaciones de artistas de renombre internacional, incluyendo a artistas de música electrónica como: Marco Carola, Loco Dice, James Hype, Camelphat, Luciano, Jamie Jones, Hugel, Pawsa, Solardo, Arodes, Mambo Brothers, Agents of Time, ANOTR, Damian Lazarus, Cloone, Guy Gerber, Fat Boy Slim... o artistas de música urbana y reggaetón como Juan Magán, Ozuna, Luis Fonsi, Lunay, De La Ghetto, Fuego, Kevin Roldán, Lyanno, Gianluca Vacchi, Guaynaa, Vegedream, Dalex, Myke Towers, Koba Lad, Yovng Chimi, Tiago PZK, Blessd, Nio Garcia, Alejo, Travis Scott, Ovy On The Drums, Lenny Tavarez, Bad Gyal, Kapo, Sech, Omar Montes, TYGA, Ryan Castro…

Castellana 8

Castellana 8 situado en el corazón del barrio de Salamanca, emerge como el nuevo epicentro del entretenimiento en la capital, fusionando la esencia del auténtico Music Hall con una renovada elegancia modernista que ofrece 8 espacios con diferentes atmósferas, envolviendo a sus visitantes en una experiencia inolvidable.

Entre ellos se encuentran el elegante Double Cocktail Room, donde la mixología alcanza su máxima expresión, el íntimo Piano Room, rebautizado como "Le Dome", donde la música en vivo transporta a los invitados al origen del Music Hall y en la planta inferior, el secreto mejor guardado, el Red Room, un bar con carácter speakeasy que desafía los límites de la imaginación, para el deleite de los más audaces.