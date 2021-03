VIVID, el Festival del Vino del Empordà, se celebra en abril

Hay muchas ganas de vino y Roses en el Empordà catalán porque el pasado año, a cuenta de la maldita pandemia, su Festival del Vino no pudo celebrarse; este año, a pesar de la tercera ola o de la cuarta, sí lo hará, eso sí, será una celebración mixta y contará con actividades que solo podrán vivirse en el Empordà y otras pensadas para ser disfrutadas virtualmente.

Finca Garbet | Imagen cortesía de Turismo de Roses

Un almuerzo entre viñas o un recital de poesía + vinos junto al mar, una cena degustación o un maridaje de garnatxas, un paseo entre viñedos, una cata de paisaje con violonchelo, un baño de bosque de corcho o una salida con pastor + cada de vinos y quesos son solo algunas de las actividades en las que podrás participar si viajas a Gerona durante el mes de abril. Claro que si viajar no fuese una opción, no temas, recuerda que no tienes que perderte VIVID, el Festival del Vino del Empordà, podrás vivirlo desde casa.

Vino y Roses | Imagen cortesía de Turismo de Roses

La localidad de Roses, un reclamo sin par en verano, se convierte así también en primavera en el epicentro enológico de Gerona ¿cómo? siendo el escenario de actividades tanto virtuales como presenciales celebradas a cuenta del Festival del Vino del Empordà: visita guiada y cata de vinos de la bodega Espelt en el Castillo de la Trinitat; visita a al finca Mas Marés y los viñedos ecológicos de Espels Viticultors en el Parque Natural del Cap de Creus, una visita que contará con un experto guía ornitológico que permitirá a los participantes descubrir la fauna de la zona antes de disfrutar de una cata de vinos con vistas sobre la bahía de Roses; visita guiada al monasterio de Sant Pere de Rodes y degustación de la gastronomía local; el día 25 de abril será el día grande de este mes de enoturismo, será cuando se celebre la VII Muestra del Vino DO Empordà, una muestra con cata de vinos.

Castillo Trinitat | Imagen cortesía de Turismo de Roses

¿Eres de los que están lamentando ya no poder escaparse al Empordà el próximo mes de abril? toma entonces buena nota de algunas de las actividades virtuales que podrás disfrutar en el marco del Festival del Vino del Empordà: el 1 de abril se celebra el Taller de elaboración casera de vinagre del Empordà; el 9 de abril tendrá lugar la Preparación de mesa de quesos artesanos catalanes; el 10 de abril está prevista la Cata de vinos en lengua de signos y el 17 de abril la Cata de vinos en el monasterio de Sant Quirce de Colera; y el 24 de abrirl tendrán lugar las dos últimas actividades virtuales: Iniciación a la cata de vino y de aceite de oliva virgen y el Taller Hazte el Vermut.

