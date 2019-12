Vilalba es un pueblo centenario de la provincia de Lugo, está situado unos 35 kilómetros al norte de la capital de provincia, en el corazón de la Terra Chá lucense y, aunque es cierto que ser la localidad de nacimiento de Manuel Fraga Iribarne (también del religioso Rouco Varela o del director de la Real Academia Española Darío Villanueva Prieto) le ha dado cierta notoriedad, no es menos cierto que son sus capones los que ponen Vilalba en el mapa definitivamente.

Y es que el capón es un plato muy valorado en estas fechas, especialmente en Galicia, Castilla León y Cataluña, comunidades en las que se convierte en uno de los bocados más deseados la cena de Nochebuena o la comida de Navidad.

La razón por la que Vilalba une su nombre indisolublemente al capón es porque el Capón de Vilalba no tiene sólo fama y reconocimiento en Galicia por su calidad sino en toda España, no en vano es un producto de Indicación Xeográfica Protexida (IXP - Indicación Geográfica Protegida) y para degustarlo no hay mejor momento ni mejor lugar que la Feira do Capón que se celebra el próximo 21 de diciembre.

Capones de Vilalba | Imagen cortesía de la Asociación de Criadores de Capón de Vilalba

En esta feria no sólo podrás descubrir lo delicioso que está este manjar sino que además podrás hacerte con uno para servirlo en la cena de Nochebuena, esa es una de las principales razones por las que la Feira do Capón gana visitantes año a año procedentes de todas partes de España, una escapada a Galicia es siempre una buena idea pero el interior de Galicia en esta época del año tiene un atractivo especial, sí, el capón de Vilalba.

La tradición de esta feria es centenaria, se sabe que se celebra desde hace unos 200 años y es que en Vilalba se crían capones desde, como poco, la edad media y saben hacerlo como en ningún otro lugar pero… ¿sabes qué es realmente un capón? se trata de un gallo doméstico castrado antes de alcanzar la madurez sexual, criado en libertad durante 7 meses y que durante el mes anterior a su sacrificio es cebado, eso hace que su peso, que está entre los 3 kilos y medio y los 5 kilos, sea superior al de otros gallos camperos.

La zona protegida para la crianza de los capones se circunscribe a la comarca de la Terra Chá y Vilalba es el pueblo más importante de cuántos están incluidos en esta Indicación Xeográfica Protexida, de ahí que hablemos siempre del Capón de Vilalba.

Capones en venta durante la Feira do Capón en Vilalba | Imagen cortesía de la Asociación de Criadores de Capón de Vilalba

Si quieres descubrir como Vilalba se viste de gala para la celebración de su Feira do Capón, debes acudir temprano a esta localidad lucense, especialmente si quieres comprar un capón en la feria porque son muy demandados; después de asegurarte de que llegas a tiempo de comprar un capón, puedes pasarte por el recinto ferial y degustar esta exquisitez; dar un paseo por Vilalba (bien abrigado) es también una buena opción, especialmente teniendo en cuenta que muchos de los bares y restaurantes de la localidad participan en las Jornadas Gastronómicas del Capón.

Además este año la feria se celebra el sábado 21 de diciembre por lo que si quieres hacer una escapada de fin de semana antes de las fiestas más familiares del año en Vilalba te tientan especialmente con su delicioso capón.

más información en Turismo de Vilalba y Capón de Vilalba