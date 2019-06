Un viaje al espacio desde Huesca en O 42

¿Tu hijo o tu hija quieren ser de mayor astronautas? ¿Te apasionan las galaxias, las estrellas y las aventuras espaciales? ¿Quieres vivir de cerca una experiencia lejos del planeta tierra? Pues desde Viajestic, te damos una solución. Seguramente no sabes que en la provincia de Huesca, al ladito de la capital, tienes una ventana abierta al universo. Un viaje lleno de sorpresas que no te dejará indiferente. Hay un lugar donde tocar las estrellas. El Centro Astronómico Aragonés, te recibe con interesantes exposiciones didácticas para reflexionar sobre los descubrimientos de la ciencia y la astronomía. En un globo terráqueo de 10 metros de diámetro encontrarás un planetario, desde el que viajarás al espacio exterior gracias a una pantalla de 360º y a través de alucinantes proyecciones. Y podrás culminar el viaje en un simulador 4D, en el que experimentar las emocionantes sensaciones de un astronauta en pleno viaje galáctico. Además, en este centro hay un observatorio, donde tres potentes telescopios te acercarán a los confines de las galaxias. En total, más de 1200 metros cuadrados de instalaciones dedicadas al estudio científico, la divulgación y el conocimiento lúdico. El mundo del Cosmos a tu alcance con actividades para todas las edades, y talleres super interesantes en los que puede participar toda la familia. Longitud 0, latitud 42 son las coordenadas de este centro en el planeta tierra. Entretenimiento y aprendizaje, los misterios de la astronomía y una intención, acercar la ciencia a los más jóvenes. Una intención que hacen realidad. Y estas navidades estrenan una Academia de Astronautas, el regalo ideal para sorprender a los más pequeños de la casa. Esta Academia tan especial quiere fomentar el interés y la curiosidad de los niños por la ciencia y la tecnología, utilizando el espacio como medio. 8 días, el 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre y los días 2, 3 y 4 de enero para niños de entre 6 y 12 años de 11h30 a 13h30. ¿Y qué van a aprender? Pues todo sobre los eclipses de Sol y Luna, las distancias del Sistema Solar, la influencia de la Luna, la Tierra, los secretos de la luz y de las constelaciones, con clases teóricas y prácticas. El precio de este curso espacial es de 60 euros por niño. Solo hay que reservar en el teléfono 974 234 593. El Centro Astronómico Aragonés abre de miércoles a domingo de 10h a 14h y de 16h30 a 20h. A partir de las 19h hay sesiones de observación nocturna y los fines de semana y festivos actividades infantiles. Si vas al Pirineo Aragonés estas navidades, no te olvides de sorprender a los más pequeños con una visita a un espacio en el que tendrán una cita con la ciencia.