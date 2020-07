Cuando hablamos de verano y agenda cultural la música ocupa siempre un lugar esencial porque ¿quién no se apunta a un concierto aprovechando la época estival? cabe que esa sea la razón por la que, al reactivar su agenda cultural, Las Palmas de Gran Canaria nos proponga un panorama musical que nos incite a reservar ya mismo vuelo y hotel.

Para empezar, y para no tener problemas de nueva ni vieja normalidad, nos proponen espectáculos al aire libre; se trata de la iniciativa Cultura en Acción que renueva su propuesta de espectáculos gratuitos en espacios abiertos y emblemáticos como el Castillo de la Mata o el Palacete Rodríugez Quegles en el barrio de Triana. Es verdad que el aforo es limitado pero no tienes más que hacer tu reserva por internet para evitarte el disgusto de no poder disfrutar de estos espectáculos al aire libre.

Castillo de la Mat | Foto de Quique Curbelo, cortesía de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria

Más espectáculos musicales: los conciertos del ciclo Musicando que se celebran en el Auditorio José Antonio Ramos, en el Parque Doramás.

Además de organizar conciertos en lugares emblemáticos y abiertos, Las Palmas de Gran Canaria no puede olvidar sus escenarios más prestigiosos, testigos de actuaciones inolvidables, el Auditorio Alfredo Kraus y el Teatro Pérez Galdós, aquí, huelga insistir, también el aforo será limitado y se cumplirán las medidas higiénico-sanitarias que nos impone la persistencia del coronavirus. El Teatro Cuyás se suma a la vuelta a la vida y lo hace con varias propuestas musicales para animar el verano.

Teatro Pérez Galdós | Foto de Tato Gonçalvez, cortesía de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria

Hay más: en la Sala Cultural Miller, ubicada entre el muelle y la Playa de las Canteras, en el Parque de Santa Catalina, se celebrarán diferentes espectáculos, algunos musicales como el concierto de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas el pasado 3 de julio; y nos queda todavía una cita ineludible para los amantes de la música en genral y del Jazz en particular: El Festival Canarias Jazz & Más que se celebra en las islas durante la primera quincena de agosto; se celebra en varias de las islas del archipiélago y lo que toca a Las Palmas tendrá lugar en la Sala Cultural Miller.

Espacio Miller | Foto de Quique Curbelo, cortesía de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria

No tienes más que revisar la agenda cultural de Las Palmas de Gran Canaria en las fechas en las que organices tu viaje... ¡y disfrutarla!

