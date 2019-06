En Valdebebas se abre el parque urbano más grande de Madrid

Esta semana, la capital de España ha estrenado más de 340 hectáreas de parque urbano, en uno de los nuevos barrios de la ciudad, Valdebebas (distrito de Hortaleza). Por su extensión, se ha convertido en el parque urbano más grande la capital.



Este área verde delimitada por las vías M-40, R-2, M-11 y M-12, se empezó a construir en 2005 cuando la zona vivió el boom de las explotaciones inmobiliarias, aunque las obras cogieron impulso tiempo después. Hoy, este predio que alguna vez fue el destino de miles de escombros, se ha convertido en una extensión forestal que va desde Madrid hasta Alcobendas y cuenta con más 310.628 árboles, 317.062 arbustos, 453 farolas, seis áreas infantiles, tres miradores, seis zonas de descanso, bancos de madera y piedra que se funden con el paisaje.



Y como no sólo está pensado para ser recorrido a pie, cuenta con 5 km de carril bici y áreas para aparcarlas mientras te tomas un descanso.



Los 32 km de senderos que se dibujan entre la flora del lugar, pasan por un río artificial y dos lagunas, un manantial natural y un humedal. Y

durante tu paseo podrás cruzarte con liebres, perdices y patos.



Además, se ha creado un laberinto verde para jugar a encontrar la salida entre arbustos que marcan el camino. Es un buen lugar para recorrer con los más peques, aprovechando que la vegetación aún no es muy alta.



El nuevo pulmón de la ciudad compite en tamaño con Casa de Campo y promete ser un nuevo atractivo urbano muy cerca del Aeropuerto de Barajas y la Ciudad Deportiva del Real Madrid.



Y aunque los vecinos lo conocen como Parque Forestal de Valdebebas, en realidad ha sido oficialmente bautizado como Parque Felipe VI. Puedes acceder a este nuevo espacio verde desde cualquiera de las 7 entradas que están situadas entre las avenidas de las Fuerzas Armadas y de Francisco Javier Saénz de Oíza.



Si vas en coche, puedes aparcarlo en una de las 2.500 plazas disponibles. Los autocares cuentan con otras 30 para mayor comodidad. Si quieres conocerlo llegando en transporte público, puedes coger las líneas SE799 y la 174 (Plaza de Castilla-Sanchinarro Este). El ramal que llega al Parque tiene parada en la glorieta de José Luis Fernández del Amo (donde la avenida de las Fuerzas Armadas se cruza con la avenida de Francisco Javier Saénz de Oiza). Esta ampliación está operativa sábados, domingos y festivos de 11 a 20 horas.



El parque está abierto de mayo a septiembre de 8 am a 9 pm. Y entre octubre y abril de 9 am a 6 pm.



Aprovecha a conocer todos sus rincones más importantes disfrutando de las visitas guiadas gratuitas que se organizan los domingos a las 11 y a las 13 hs. Para hacer tu reserva, llama a 91 639 78 69.