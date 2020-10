Vacaciones en el Hawái del Atlántico

Madeira es una isla en la que es posible disfrutar del mar a lo largo y ancho de todo el año, por eso es popularmente conocida como el Hawái Atlántico; es un paraíso para los amantes del mar porque aquí se puede practicar surf, bodyboard, vela, windsurf o buceo, entre otros deportes naúticos, tanto en verano como en invierno.

No importa si eres de los que busca el mar para practicar deportes de riesgo o si eres de los que busca experiencias más tranquilas, en el Atlántico que baña Madeira encontrarás una actividad a la medida de tus deseos, desde buenas olas para el surf hasta cetáceos en migración para observarlos a placer desde la cubierta de un yate de recreo.

Delfines en Madeira | Imagen cortesía de Turismo de Madeira

Los surfers saben que en Madeira siempre hay una ola a la que subirse en las cosas de Jardim do Mar, Paul do Mar, Porto da Cruz y San Vicente; además si eres un surfer novato en todas estas localidades, también en otras, encontrarás escuelas de surf; si quieres probar experiencias nuevas, ten en cuenta que las aguas de Madeira son perfectas para la práctica del bodyboard y también para el Stand Up Paddle, esta última opción es apta para todos los públicos y muy recomendada para practicar en familia ¡diversión al máximo!.

¿Sabes qué es el coasteering? se trata de una disciplina en la que se mezclan el rápel con la escalada y los saltos al mar, es un deporte para aventureros que en Madeira te permitirá recorrer los famosos acantilados de la isla, caminar con vistas a sus bahías y colarte en sus cuevas a demás de zambullirte en los rincones con aguas más cristalinas de isla.

Coasteering | Imagen cortesía de Turismo de Madeira

¿Y el fondo del mar? nada como bucearlo para descubrirlo y Madeira pasa pr ser uno de los lugares más recomendados de Europa para la práctica de este deporte, sus aguas templadas y cristalinas te permitirán bucear entre anémonas, corales negros, meros, morenas, mantas y hasta lobos marinos (que son las focas más raras del mundo); tampoco debes perderte el pecio del Bowbelle, un navío que se hundió hace años y sobre el que se ha formado un arrecife de coral.

¿Eres la tranquilidad hecha persona? no te preocupes, Madeira y su Atlántico tienen también mucho que ofrecerte, desde la observación de cetáceos, una actividad que puedes disfrutar todo el año porque algunas especies no es que crucen las aguas de Madeira sino que viven en ellas, hasta los paseos en barco y la pesca (los amantes de este deporte saben que entre junio y septiembre las aguas de Madeira son un regalo gracias a los atunes patudos y marlíneas azules que las cruzan en esa época). Delfines, cachalotes, calderones tropicales, rorcuales tropicales y tortugas bobas entre otras especies te esperan en el Atlántico que baña Madeira para que los veas e incluso para que nades cerca de ellos.

Buceando en Madeira | Imagen de Focus Natura, cortesía de Turismo de Madeira

Vivir Madeira desde el mar es una experiencia inolvidable y puedes vivirla porque es posible disfrutar de un paseo en barco (con o sin tripulación, tú eliges) recorriendo las islas que forman este archipiélago, incluso las Desiertas.