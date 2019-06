ArtFutura explora desde 1990, los proyectos y las ideas más importantes surgidas en el panorama internacional del arte de nuevos medios, el diseño de interacción, la realidad virtual y la animación digital. 2017 será su XXVIII edición y en la actualidad el evento se celebra en más de veinte ciudades del mundo.

La temática de ArtFutura para este año es la Cognición Aumentada, que investiga el conjunto de tecnologías dedicadas a aumentar nuestras capacidades cognitivas: neurociencias, ciencia cognitiva, realidad virtual, robótica…etc. La capacidad, cada vez más manifiesta, de intervenir en nuestra propia evolución.

Así llega a Ibiza, y como novedad para esta edición, ArtFutura incorpora talleres especializados que comenzarán el 16 y 17 de Octubre con un taller de video-mapping; y un taller especial para niños el 21 de Octubre en el que los más pequeños van a poder aprender a construir un sintetizador con frutas.

El programa audiovisual de ArtFutura Ibiza consistirá en una serie de proyecciones, que cada año repasan las últimas novedades en el campo de la creatividad digital: animación 3D, motion graphics, instalaciones new media y todo lo relacionado con las nuevas estéticas. Pero también habrá exposiciones, conferencias, Workshops, instalaciones Interactivas y Performances. Para todos, sin duda, un espectáculo excepcional que no te dejará indiferente. Con la división GaleriaFutura que promociona los aspectos más expositivos de la nueva creatividad digital. Desde el New Media a la Realidad Virtual.

Un programa que se proyectará en varios auditorios de la isla a partir del 20 de Octubre, en paralelo a su estreno mundial. Una programación para todos los públicos y de entrada gratuita.

Mediante este tipo de iniciativas, apoyadas por las instituciones insulares, Ibiza se consolida como una isla a la vanguardia de las nuevas tendencias culturales y que ofrece eventos y actividades únicas para visitarla durante todo el año.

A lo largo de todos estos años ArtFutura ha tratado de mostrarnos que a comienzos del nuevo milenio, arte y ciencia discurren por caminos paralelos. Y que la creatividad encuentra en la tecnología digital, un aliado extraordinario.

ArtFutura, el festival de Cultura y Creatividad Digital, explora los proyectos y las ideas más importantes surgidas en el panorama internacional del new media, el diseño de interacción, A partir del 20 de Octubre llega a Londres, Alicante e Ibiza. Desde el 10 al 12 de Noviembre a Madrid. Y también en Noviembre llegará a Barcelona, Granada y otras ciudades.

Pero recuerda, la cita es en Ibiza del 16 al 27 de octubre, un momento ideal para disfrutar de esta preciosa isla, cuando todavía el buen tiempo acompaña y en las playas y calas se vive la tranquilidad con intensidad. En los centros: Centro Cultural De Jesús, VilaJove, Can Ventosa, Video Torres & Cine Regio y en el Centro Cultural Cervantes.

