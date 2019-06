Un recorrido por algunos de los museos más impresionantes de Europa

El Prado y el Reina Sofía en Madrid, la Galería de los Ufizzi en Florencia, los Museos Vaticanos en Roma, el Louvre en París, el Van Gogh en Ámsterdam, y el Museo Británico en Londres son algunos de los museos imprescindibles para dar un paseo por la historia del arte. Y esa es la propuesta que nos trae Civitatis, el portal líder en visitas guiadas, excursiones y actividades en todo el mundo en español.

Aunque todavía estamos en invierno, no por ello tenemos menos ganas de viajar. Hoy os proponemos un plan perfecto, una escapada de fin de semana que incluyen visitas guiadas a los museos más importantes de algunas ciudades europeas.

En Madrid, la capital de España, tenemos uno de los museos más importantes del mundo, el Museo del Prado, uno de los más visitados de nuestro país y que cuenta con una impresionante colección de pinturas de las principales escuelas de arte europeo y español de los siglos XVI al XIX. Velázquez, El Greco, Rubens, Rembrandt, El Bosco o Goya son solo algunos de los grandes pintores cuyas obras podemos ver aquí. Si todavía no has estado en el Museo del Prado, no puedes dejar pasar esta oportunidad.

Y a pocos metros de nuestra pinacoteca más internacional, en el Museo Reina Sofía, podemos ver la mayor colección de obras de arte contemporáneo español, entre la que destacan artistas como Juan Gris, Joan Miró, Salvador Dalí y Pablo Picasso.

No puedes dejar pasar entre muchos otros el emblemático Guernica, de Picasso, y descubrir lo que significa para la cultura española. Para conocer estos dos museos, El Prado y el Reina Sofía, Civitatis propone una visita combinada en un solo día y sin colas, por solo 36 euros.

En París, es fundamental acercarse al Museo del Louvre. Sin duda, el museo más famoso y visitado del mundo. En su interior tres obras que tienes que ver si o si: la Venus de Milo, la Coronación de Napoleón y la Mona Lisa.

Pero hay mucho más. Te encantarán desde las estatuas de la Antigua Grecia y las momias del Antiguo Egipto, hasta la pintura francesa del Romanticismo y del Renacimiento. Una visita a París no sería una visita completa sin pasar por el Museo del Louvre.

En Ámsterdam, el museo más visitado es el Museo Van Gogh, un museo por el que pasan cada año más de 1,5 millones de personas. A lo largo de sus tres plantas vamos a poder disfrutar, entre otras cosas, de más de 200 obras originales del genial pintor holandés.

Galerías, esculturas, pinturas, carrozas papales y jardines. Si quieres quedarte con la boca abierta, tienes que ver en Roma los Museos Vaticanos. Esta es la mayor colección de arte de la Iglesia Católica, una colección que visitan, nada más y nada menos que, más de 6 millones de personas cada año.

Hay mucho que ver aquí, pero si por algo son famosos los Museos Vaticanos es por una de las obras de arte más famosas del mundo, la espectacular Capilla Sixtina.

Si lo tuyo es la pintura, en Italia tienes que viajar también a la ciudad de Florencia. Aquí es donde se ubica la Galería de los Uffizi, una de las colecciones de pintura más ricas y famosas del mundo.

Las salas de este museo están ordenadas cronológicamente y, gracias a la estructura del edificio, es muy sencillo recorrerlas sin perderse. La parte más famosa es la referente al renacimiento italiano, con obras de genios como Botticelli, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael o Tiziano. Imprescindible.

Y cambiando de destino, en Londres, en la capital del Reino Unido, no puedes dejar de pasar por el Museo Británico, el tercer museo más visitado del mundo, por detrás del Louvre de París y del Metropolitan Museum de Nueva York.

Su vasta colección incluye restos de las civilizaciones más antiguas de la humanidad como los asirios, los griegos, los egipcios, los aztecas o los rapa nui.

Entre lo más destacado se incluye la Sala de Lectura: uno de los lugares más frecuentados por Karl Marx, el gran patio diseñado por Norman Foster, y las momias que se exponen en la Colección del Egipto Antiguo. Eso sin olvidarnos de una de sus principales atracciones, la Piedra Rosetta, la que abrió la puerta a la traducción de la escritura jeroglífica.

Más información: Civitatis

También te puede interesar

Tres de los museos más curiosos que puedes visitar en España

El museo más terrorífico del mundo