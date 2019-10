Todos los sábados y domingos del mes de octubre sale desde el Museo del Ferrocarril un tren muy especial y cuyo recorrido termina en Aranjuez. Efectivamente estamos hablando del Tren de la Fresa, todo un hit del turismo en la Comunidad de Madrid. Es un viaje cultural y de ocio que nos llevará por preciosos paisajes hasta la palaciega ciudad de Aranjuez.

Esta excursión surgió en 1984 con la premisa de rememorar el recorrido de la primera línea de ferrocarril de la Comunidad de Madrid, y la segunda de la península Ibérica. La iniciativa fue entonces promovida por el Museo del Ferrocarril de Madrid, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Aranjuez y Patrimonio Nacional.

Viajeros al tren | Foto de El Tren de la Fresa. Fuente Wikimedia Commons

Los vagones del Tren de la Fresa son auténticas obras de museo pes fueron construidos entre 1914 y 1930, es decir, algunos de ellos tienen más de 100 años. Aunque han pasado por procesos de conservación y recuperación, mantienen muchos de los materiales y rasgos originales. Ya que no han sido, ni serán adaptados. La línea ferroviaria de Madrid a Aranjuez fue inaugurada en 1851 por la reina Isabel II, con este trayecto se pretendía conectar el Palacio de Aranjuez con la capital.

Esta excursión es ideal para hacerla en familia, pues a los más pequeños les encantará montar en un tren antiguo y tan especial como lo es este. Si por el contrario, queremos hacer un plan romántico, también es una bonita opción para pasar un buen día en pareja. Y por supuesto siempre es bien hacer planes con los amigos.

El personal del tren va vestidos de época y durante el trayecto de vuelta ofrecen la degustación de fresas de Aranjuez a sus pasajeros.

Hitórica Estación_Delicias o Museo del Ferrocarril | Foto de Barcex. Fuente Wikimedia Commons

Podemos elegir entre tres itinerarios diferentes, no obstante, el horario del tren es el mismo para todos. A las 10 de la mañana parte el tren del Museo del Ferrocarril y llega a Aranjuez a las 10:44. Y para volver los pasajeros deben tomar el tren a las 18:36 en Aranjuez, y llegará sobre las 19:26 a la antigua estación de Delicias (Museo del Ferrocarril).

Aunque aún no se haya patentado una máquina del tiempo efectiva que nos permita viajar a finales del siglo XIX, podemos subirnos al Tren de la Fresa y dejarnos llevar por su encanto. Definitivamente, será un viaje al pasado y en el que podremos disfrutar un montón. Si no puedes disfrutar de esta experiencia en octubre, no te preocupes que en primavera vuelve el Tren de la Fresa a estar sobre las vías y listo para transportarnos a otra época.

Palacio Real de Aranjuez | Foto de Fernando García. Fuente Wikimedia Commons

Si quieres saber más sobre los itinerarios y los precios consulta este link