Este magnífico festival tiene con objetivo dar a conocer al mundo el Alentejo -la parte de Portugal situada entre El Algarve y Lisboa-, su programa es muy amplio y diverso, gano que no se limita solo a los conciertos sino también a conferencias, clases magistrales y visitas guiadas a diferentes lugares del Alentejo entre otras muchas actividades, todas ellas gratuitas.

El festival comenzó el pasado mes de enero y continuará hasta el próximo mes de julio, recorre nada menos que 14 municipios del Alentejo y cuenta con la República Checa como país invitado; aunque Terras sem Sombra cambia de lugar y de eventos en cada celebración, su estructura suele respetarse: los sábados por la tarde se desarrolla la visita a los lugares más destacados del municipio en el que se celebra, suele ser una visita guiada y privada (esa tendrás que hacerla por tu cuenta; ya por la noche es el momento de la música y ésta se interpreta en lugares como escenarios de iglesias o de otros monumentos; ese es el momento que no te puedes perder porque además los lugares de los conciertos se eligen no sólo por su historia o su belleza sino también por sus cualidades acústicas; los domingos por la mañana, con la participación de las autoridades locales, se cierra el programa del fin de semana con acciones que buscan salvaguardar la biodiversidad.

Santiago de Cacem | Imagen cortesía de Turismo del Alentejo

¿Cuándo voy? ¿¡Dónde?! te estarás preguntando porque lo único que tenemos claro es que el festival ya está en marcha y que no terminará hasta el mes de julio… aquí puedes consultar el amplio programa y averiguar dónde tendrás que ir para disfrutar de este festival el fin de semana que elijas viajar al Alentejo, te damos algunas pistas:

El 21 de marzo el festival, con sus conciertos y todos los eventos que se organizan a su alrededor, estará en Viana do Alentejo, el 4 de abril en Beja y el 18 en Figueira dos Cavaleiros; el 2 de mayo en Castelo de Vide, el 16 en Sines y el 30 en Alter do Chao; ya en junio el festival se celebra el día 13 en Campo Maior y el 27 en Santiago do Cacém; los conciertos y eventos que cierran esta edición del Festival Terras sem Sombra tendrán lugar en el mes de julio, el día 11 en Vila Nova de Milfontes.

Beja | Imagen cortesía de Turismo del Alentejo

Más información en la web de Terras sem Sombra y en Turismo del Alentejo.