Ya es temporada de 'suquet' en Roses

Si no has probado nunca un suquet de peix, ahora es el momento de hacerlo en Roses. Y es que comienza en la localidad de la Costa Brava la temporada de este suculento plato tradicional que no te puedes perder. Con una arraigada tradición marinera, se unen este año un total de 23 restaurantes que ofrecerán degustar el plato por excelencia de la cocina rosense.



La cocina marinera representada en el Suquet de Peix es una de las señas de identidad culinaria que define a esta región marcada por el mar y la montaña. La cocina de Roses, a caballo entre la tradición y la vanguardia, ha logrado fama internacional gracias a prestigiosos cocineros como Ferran Adrià, chef del restaurante El Bulli, considerado durante años el mejor espacio gastronómico del mundo. Además, como puerto natural, tiene una una importante flota pesquera que abastece a diario a la localidad de pescado y marisco.

El suquet es un guiso elaborado con diferentes pescados, un plato típico de los pescadores que hoy se sirve elaborado con las mejores piezas del mercado, con rape, dorada o mero.



La historia de esta receta se remonta a la tradición de los pescadores de la zona, que solían cocinar este sencillo plato con las piezas que no se vendían en la lonja. Con el paso de los años, se ha convertido en una de los platos más cotizados del mercado y de la Costa Brava, un guiso exquisito en el que se hierven los pescados con patatas y al que se le añade una picada para darle consistencia. La lubina o el rape, u otros pescadps, se aderezan con un caldo de pescado, fumet de peix. Un plato buenísimo que apetece, y mucho, en invierno. Un tesoro gastronómico maridado con los mejores vinos DO Empordà que nos invita a compartir la temporada gastronómica.



Una de las mejores formas de conocer un destino es, sin duda, a través de su gastronomía, y la de esta zona de España es excepcional. Ahora que comienzan los días de frío, Roses realiza esta particular promoción gastronómica, una iniciativa de su Ayuntamiento, que tiene como objetivo dar a conocer su rico patrimonio relacionado con la pesca, la navegación, el turismo y su gente.

¿Y de qué manera? Pues a través de visitas guiadas al puerto, el primero en número de capturas de la Costa Brava, donde además podrás asistir a la subasta de pescado en la lonja. Este año, la campaña incorpora el conocido 'Roses Pasaporte', un folleto donde, además de presentarse la información sobre los distintos restaurantes que este año ofrecen el Suquet de Peix, incorpora un apartado donde los establecimientos participantes marcarán un sello a cada cliente que pida este plato.

Si acumulas un total de cuatro sellos, podrás presentar tu pasaporte en la Oficina de Turismo para participar en el mes de mayo en una de las jornadas de pesca y turismo organizadas por la Villa Marinera de Roses. Así vivirás la experiencia de una jornada en alta mar.

Roses es ideal para una escapada, rodeada de naturaleza con múltiples itinerarios para pasear y disfrutar del paisaje La Ruta de los Olivares y el Camino de Ronda, entre La Almadrava y Cala Montjoi, que transcurren por masías y cañadas encontrándose a poca distancia el Parque de Interés Nacional de Albera un parque que cuenta con una de las mayores concentraciones de monumentos megalíticos de Cataluña, las marismas del Parque Natural dels Aiguamolls de l´Empordà o el Parque Natural del Cabo de Creus. Con playas llenas de contrastes, acantilados, calas de arena fina y aguas cristalinas poco profundas, ideales para practicar deportes náuticos.

El carácter mediterráneo de Roses se refleja en los productos de la tierra, como el vino. En Roses empieza la Ruta del Vino DO Empordà. Una ruta de referencia, imprescindible para descubrir y conocer bodegas, paisajes y vinos de la DO Empordà, con instalaciones visitables y actividades de cata de vinos. En Roses se puede visitar el Wine Family Museum, que ofrece la posibilidad de realizar un viaje interactivo por el mundo del vino.



Roses, con más de 3.000 años de historia y un patrimonio arqueológico extraordinario, se convierte en uno de esos destinos para cualquier época del año. Un rincón que te sorprenderá al abrigo de L'Empordà, el Golfo de Roses y el Cabo de Creus. Y es que la Costa Brava, también es para el invierno.

Temporada de Suquet en Roses