Sumergirse en la fiesta del fuego en Alicante

A la llum de les fogueres, s'abaniquen les palmeres, a la luz de las hogueras, se abanican las palmeras.

Alicante celebra desde hoy y hasta el 24 de junio su fiesta más internacional, una fiesta muy especial en la que el arte se convertirá en llamas. Con la entrada de las Bandas y el desfile de Comisiones los actos se van a ir sucediendo. El domingo 19 la Plantá. Día en el que se colocan los monumentos y portadas para que puedan ser visitados por el jurado, que otorgará los premios en las distintas categorías. El centro de la ciudad permanecerá cerrado al tráfico, así que es un buen momento para pasear y disfrutar de lugares que generalmente no se pueden pisar porque lo hacen los coches. Detente a mirar les Fogueres auténticas obras de arte creadas por foguerers y barraquers y que arderán la noche del 24 de junio.

Las mascletà es son uno de los espectáculos pirotécnicos más esperados de estas fiestas. Y si nunca has asistido a una, este es el momento de hacerlo. El estruendo que provoca la pólvora de los cohetes que se disparan es emocionante, pero recuerda no cerrar la boca porque el sonido no es apto para oídos sensibles. El ruido es atronador y suelen durar unos 15 minutos, así que ve preparado, especialmente si decides asistir con los más pequeños. Hay tapones o cascos, o otras técnicas como comer chicle, tragar saliva o dejar la boca abierta que te pueden ayudar a proteger los oídos. Las mascletaes se llevan a cabo desde el 19 de junio y hasta el 24 de junio a las 14 h. en la Plaza de Los Luceros.

Pero el acto más emotivo de esta fiesta es, sin duda, la Ofrenda de Flores a la Virgen del Remedio, patrona y alcaldesa perpetua de la ciudad, que se realiza por la tardes los días 21 y 22 de junio. Con una particularidad, que está es la ofrenda de flores más antigua que se conoce. Los diferentes distritos compiten por ofrecer el conjunto floral más original y espectacular, y son las bellezas y damas las que llevan los ramos de flores hasta la imagen situada en la fachada del Ayuntamiento. El resultado es un inmenso tapiz formado por decenas de miles de flores.

El día 23 de junio se celebra el Desfile Folklórico Internacional en el que participan grupos de baile e integrantes de fiestas de diferentes lugares de España y del mundo. Un desfile vistoso y muy colorido que gusta a grandes y pequeños. Una noche mágica de danzas típicas, trajes maravillosos y espectaculares carrozas.

El día grande es el 24 de junio, día de San Juan. Y es que a las doce de la noche en punto, y desde el famoso castillo de Santa Bárbara, se lanza una monumental palmera blanca de fuegos artificiales que marca el comienzo de la cremá de los cientos de hogueras mayores, infantiles y barracas. Comienza la gran noche del fuego en la ciudad. En la hoguera oficial, instalada en la plaza del Ayuntamiento, se reta al calor y también a los bomberos, para que lancen agua y mojen al personal, protagonizando lo que se conoce como la banyà.

Esta es la fiesta más internacional de Alicante y del 18 al 24 de junio, a las 14.00 h, retransmiten en directo desde la plaza de Los Luceros de Alicante las mascletás de Les Fogueres de Sant Joan 2016, para que puedas vibrar de emoción desde cualquier lugar del mundo a través de tu móvil, tu tablet o tu ordenador. Y el 24 de Junio, a las 24.00h desde la plaza del Ayuntamiento, la Cremá de la Foguera Oficial 2016. Así que si no puedes viajar hasta Alicante, sí vas a poder disfrutar de la fiesta.

Y más porque del 25 al 29 de junio en la Playa del Postiguet tienes una cita ineludible con el Concurso de Fuegos Artificiales 2016. Impresionantes espectáculos pirotécnicos que se suceden durante cinco días consecutivos para clausurar Les Fogueres de Sant Joan 2016 de la manera más espectacular. ¿Te lo vas a perder?

