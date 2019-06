Si te gusta el colchón, pues lo compras

Llega el fin de semana y estamos deseando escaparnos para disfrutar de la capital de España. Madrid, tiene mucho que ofrecer. La ciudad en otoño ofrece planes para todos. Desde obras de teatro a musicales, una oferta gastronómica única, museos, conciertos, eventos y mil citas que seguro que se adaptan a tus gustos.

Madrid en esta época del año es simplemente mágico. El tiempo acompaña, el Parque del Retiro y el Parque de oriente se visten de tonos ocres y naranjas invitándonos a dar un paseo. Y en los alrededores de Sol, o la Plaza Mayor, podemos descubrir el corazón que late bajo uno de los cielos más bonitos de España. Hay mucho que hacer y mucho que ver en Madrid y en Sleep'N Atocha te van a informar de todo lo que te pueda interesar, solo tienes que preguntar en la recepción por los lugares más emblemáticos de la capital, y podrás reservar un servicio de autobús turístico o conseguir entradas para el tour del Bernabéu.

Y es que si decides conocer Madrid, hay un hotelito de lo más cool que acaba de abrir sus puertas y que se va a convertir en el lugar ideal para pasar la noche en pareja, o en compañía de tus amigos. Sleep’n Atocha es un espacio renovado, diseñado para que te sientas como en tu propia casa.

Sleep'N Atocha se encuentra en uno de los puntos mejor comunicados a tan solo 5 minutos del centro, y al lado de la calle Atocha y la estación Puerta de Atocha, lo que te permitirá llegar rápidamente a los principales puntos de interés de la ciudad. A escasos metros de la entrada del hotel encontrarás trenes, metro, autobuses urbanos e interurbanos y taxis para moverte con facilidad por la capital.

Reservar en Sleep'N Atocha es disfrutar de cómodas habitaciones con la última tecnología en sonido, con altavoces Bluetooth y conexión gratuita a Spotify, y con televisión. Disfrutar de zonas comunes con un diseño muy cool y moderno, y wifi gratuito. Y de una zona en la que sentarte a descansar o compartir el tiempo con tius amigos. La zona de estar de la planta baja dispone de un servicio de bar y un minimarket de bebidas, snacks, picoteo y máquina de café las 24 horas, y de un área que se puede separar para eventos que requieran una mayor privacidad. Y lo mejor de todo es el precio, desde 41 euros la noche en habitaciones dobles, con o sin balcón y habitaciones individuales o con cama supletoria.

Y por si no te apetece cenar o comer por ahí, Kungfu Noodle y Sleep'N Atocha te ofrece un servicio de comida asiática en horarios de comida y cena. Solo tienes que realizar tu pedido marcando la tecla 9 y te lo llevan a tu habitación. Y además puedes confeccionar un desayuno take away eligiendo un producto de cada grupo o personalizarlo con los productos que más te gusten de 7h 30 a 11h.

Y ahora viene lo bueno, y es que: ¡te puedes llevar el colchón¡ Cómo lo oyes. Porque siempre deseaste dormir en casa como si estuvieras en un hotel, ahora en Sleep’n puedes comprar uno de sus colchones. Lo pides en recepción, eliges el colchón y das tu dirección, y a dormir a pierna suelta también en casa.

Madrid es lo más y además aquí estamos en el que se conoce como triángulo del arte: Museo Reina Sofía, Museo Thyssen-Bornemisza y Museo del Prado, cerca de bares y restaurantes que sirven la comida más castiza y la más innovadora, con lugares de shopping a mano y al lado de la estación de Atocha y su famoso jardín tropical. Y no dejes de volver a casa sin probar uno de los famosos bocadillos de calamares.

