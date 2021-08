San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de la Paloma, así es Madrid en agosto

En agosto se celebran tres importantes fiestas populares de la capital: San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de la Paloma; las de San Cayetano comienzan la mismo, se celebran del 6 al 7 de agosto con Mario Vaquerizo como pregonero; a continuación, los días 10 y 11 de agosto, se celebran las fiestas de San Lorenzo y los días 114 y 15 del mismo mes las de la Virgen de la Paloma; es verdad que las celebraciones no son como solían ser porque todavía estamos bajo el triste influjo del COVID-19 pero no por eso han perdido su encanto: todas las actividades serán de acceso gratuito pero con aforo limitado así que si quieres sumarte a la fiesta no olvides descargar tus entradas, a coste cero, eso sí.

Las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de la Paloma son en realidad tres verbenas que se celebran en barrios y fines de semana consecutivos; las primeras son las de San Cayetano en la zona del Rastro y Embajadores, después van las de San Lorenzo en Lavapiés y finalmente las de la Paloma en La Latina, todo ello animado con farolillos, chotis, chulapos y limonada; una vez conozcas cualquiera de estas fiestas populares ¡o las tres! ya no podrás decir eso de que Madrid no existe o que Madrid somos todos, es verdad que Madrid es un compendio de España entera por tantos como venimos aquí de otros lugares del país pero no es menos cierto que la capital cuenta con sus propias tradiciones y su propia cultura (de eso va el chulo que castiga... de los chulapos que toman las calles de Madrid en sus fiestas de agosto).

Fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de la Paloma | Imagen cortesía de Turismo de Madrid

Y además de chulapos, farolillos, chotis y limonada ¿qué puedes esperar de estas verbenas? concursos infantiles, juegos, campeonatos de mus, actuaciones de orquestas y grupos de pop, rutas de tapas para los amantes de la gastronomía y hasta la procesión algún santo o alguna virgen y por supuesto misas, eso sí, recuerda que, dadas las circustancias actuales, el uso de mascarilla es obligatorio y no se instalarán las barras en las calles como solía hacerse, para evitar comer y beber en ellas dificultando el uso de la mascarilla.

¿Eres de los que en lo musical se quedó en los 80? La Guardia tocan el 15 de agosto y ya mismo, los días 6 y 7 de agosto, tocan los grupos Tennessee y Los Refrescos; ¿fan de Operación Triunfo? Nuria Fergó canta el 14 de agosto ¿eres más de zarzuela? el espectáculo Un Manojjo de Zarzuela se celebrará el 11 de agosto, el día antes acturará Olga María Ramos, que pasa por ser la voz del cuplé actual y que es la hija de la cupletista más famosa de Madrid, y también Jarabe de Pau que ofrecerá un concierto en homenaje al fallecido Pau Donés y su grupo Jarabe de Palo.

Y ahora que sabes que la única ventaja de visitar Madrid en agosto no es que hay menos gente que en otra época del año sino que además hay fiesta... ¿qué haces que no estás organizando ya mismo una escapada a la capital? hace calor sí, pero para eso está el Retiro, el Parque del Capricho, la Casa de Campo...

Consulta el programa de fiestas para decidir a qué apuntarte.