Ruta de 'pintxos' para la Semana Grande de San Sebastián

Este año 2015, del 8 al 15 de agosto se celebra la Semana Grande de San Sebastián. Durante esos días la ciudad bulle de actividad y miles de turistas se acercan para participar de la fiesta y el buen ambiente que se respira.



Son unas fechas en las que se conjuga lo popular con acontecimientos de alta calidad estética y cultural, la ciudad entera se viste de fiesta y se realizan cientos de actividades: el cañonazo, el concurso internacional de fuegos artificiales, música, eventos deportivos, toros de fuego, puestos de comida en cada una de sus esquinas y, por supuesto, los tradicionales e icónicos gigantes y cabezudos.



Así que estas fechas son ideales para acercarnos a San Sebastián, mezclarnos con los donostiarras y disfrutar de la hospitalidad y todos los encantos que posee la capital de Guipúzcoa. Uno de los aspectos más sobresalientes es su gastronomía y todo el mundo sabe que lo más típico en Donostia es irse de 'pintxos'. Así que desde aquí te proponemos una ruta para que disfrutes de la Semana Grande en algunos de los mejores establecimientos de la ciudad.



Te vamos a dar algunos consejos antes de empezar. Es fundamental que sepas que cuando se va de 'pintxos', lo normal es tomar una consumición ('pintxo' y bebida) por bar, y luego ir a otro bar. Y así hasta que el cuerpo aguante. También debes saber que se suele pagar al final y que la costumbre de las cuadrillas (así es como se denomina a los grupos de amigos) es pagar por rondas o poner un "bote" común antes de empezar a consumir. Cuando vayas con un grupo de donostiarras verás que no se estila eso de pagar cada uno lo suyo en cada bar. Y una última cosa: has de saber que los 'pintxos' fríos suelen estar disponibles en la barra y pueden cogerse directamente. En el caso de los 'pintxos' calientes, deberás pedírselo al camarero. Y ¡ojo!, la longitud del palillo (si es que el 'pintxo' tiene palillo) no indica el rango de precio, así que lo mejor es que preguntes al camarero.



Con estas pautas bien claras, te vamos a indicar una ruta por la Parte Vieja de San Sebastián, el lugar más visitado de la ciudad. Un buen sitio por el que empezar es Ganbara (calle San Jerónimo 19), que se distingue por su impresionante barra de 'pintxos' con ingredientes de primera calidad. Los más recomendables son el de hojaldre de chistorra, el de espárrago rebozado o la tartaleta de txangurro. Puedes continuar por la calle 31 de agosto (que conmemora el incendio que tuvo lugar un 31 de agosto de 1813) y adentrarte en La Cuchara de San Telmo, uno de los grandes de la cocina en miniatura y de los preferidos por donostiarras y visitantes. Sus 'pintxos' estrella son el de foie con compota de manzana y el Risotto cremoso.



En la misma calle 31 de agosto encontrarás también A Fuego Negro, un bar innovador que se ha ganado ya una cierta fama gracias a propuestas originales en todos sus 'pintxos'. También dispone de mesas donde se puede comer a la carta, pero no es ese el plan que te estamos proponiendo. A Fuego Negro es uno de los bares más visitados por quienes desean experimentar cosas nuevas en el mundo de la cocina en miniatura. Así que te proponemos que te acerques y pruebes uno de sus 'pintxos' más característicos, el Makobe: una divertida 'pintxo-hamburguesa' de buey de kobe acompañada de plátano frito. Te sorprenderá.



Dentro de la Parte Vieja también está Zeruko (en la calle Pescadería10), un local con una oferta de 'pintxos' muy amplia que destacan por su creatividad y originalidad. Con un poco de suerte podrás adentrarte y sentarte en una de sus mesas. Si lo consigues, te sugerimos que pruebes su 'pintxo' estrella, al que han bautizado como 'La hoguera'. Se sirve sobre una cazuela cubierta con una rejilla metálica. El ingrediente principal es el bacalao semi ahumado que el cliente ahuma al gusto, después se coloca sobre una tosta de pan donde se ha servido una sabrosa crema, receta del chef. Según dicen los que lo han probado, la combinación del ahumado y la crema es excelente.



Ya en el barrio de Gros podemos visitar Bergara, uno de los bares más galardonados de Donostia. Cuenta con una amplia variedad y sus creaciones están muy próximas a la cocina delicatessen, por eso ofrecen menús degustación de 'pintxos': 8 'pintxos' por 30 euros y 10 'pintxos' por 35 (con postre y bebida incluidos). Sus mejores propuestas son el Txalupa (un hojaldre relleno de hongos y langostinos, con cebolleta, nata y recubierto por encima con queso rallado) y el gratinado de pisto.

Y también en Gros, puedes poner punto final a la ruta en el bar Mil Catas. Este establecimiento cuenta con una carta especializada en 'pintxos' de foie que completa con otros 'pintxos' y tapas siempre calientes y bien elaborados. Ofrece jamón al corte y no te puedes perder su tradicional croquetón. Al fin y al cabo, así es como pensamos que terminarás la ruta: haciendo la croqueta hasta el lugar donde estés alojado.



Más información:

Ayuntamiento de San Sebastián

Turismo de San Sebastián