Otoño es sin duda el mes de las escapadas en familia. El frío está a la vuelta de la esquina y apetece disfrutar de la naturaleza con los más pequeños de la casa. Y ¿cómo sorprenderles? Pues buscando planes que les dejen con la boca abierta pero que también sean fascinantes para nosotros. España tiene rincones sorprendentes, cuevas sorprendentes e incluso un río Subterráneo navegable. Como lo oyes. Y si mezclamos y buscamos estas tres cosas, las vamos a encontrar. Estalactitas y estalagmitas en un conjunto de cuevas que se formó en el triásico, hace cerca de 250 millones de años, unas grutas que esconden un auténtico tesoro de incomparable belleza, el río subterráneo navegable más largo de Europa, y todo en un paraje natural de gran belleza, la sierra de Espadán. Vamos a adentrarnos en las profundidades de la tierra y a navegar en unas aguas cristalinas y tranquilas. Estamos seguros de que ya te estarás preguntando que de qué grutas estamos hablando. La Grutas de San José o Coves de Sant Josep y el río subterráneo se encuentran situados en el Parque Natural de la Sierra de Espadán, en La Vall d'Uixó, en la provincia de Castellón. Contemplar las formas caprichosas de las rocas moldeadas durante miles de años por el agua, pasear entre estalactitas y estalagmitas, en silencio, al arrullo del murmullo del agua, es una experiencia mágica. Un hermoso paisaje a nuestro alcance que la naturaleza nos ofrece con todo su esplendor. Se tiene constancia, por pinturas y diversos restos arqueológicos, que las cuevas fueron habitadas y utilizadas hace ya 9.000 años, en el postpaleolítico. Y desde 1.950, se ideó un sistema de retención de agua para mantener el nivel estable en el río subterráneo, y así poder navegar en el y mostrarlo al mundo. Sumergirse en las grutas de San José es un viaje al interior de la Tierra que no deja indiferente. La visita tiene una duración de unos 45 minutos, e incluye un recorrido en barca de casi 1.400 metros y un recorrido a pie de unos 255 metros por una galería seca. A día de hoy, y a pesar de las visitas de los espeleólogos, no se conoce el origen del Río ni el final de la gruta. Y si decides visitar las Grutas de San José, en el cerro del mismo nombre hay también un pobladoi íbero, un asentamiento con un pequeño recinto amurallado y protegido por torres de planta cuadrangular, y también un Centro Cultural con exposiciones sobre las costumbres y usos locales y un museo de arte religioso. Las Grutas de San José son un plan perfecto para toda la familia. Sorprendentes, únicas, impresionantes, y diferentes. No todos los días uno puede navegar por el río subterráneo más largo de Europa. Y esta aquí. En España.